她當街遭搶機車淒厲尖叫 民眾助警合力制伏惡男遭起訴

桃園一名45歲林姓女子日前騎車行經蘆竹區仁愛路三段38號前，突遭一名36歲陳姓男子徒手搶奪機車，附近民眾聽聞淒厲尖叫聲衝上前協助壓制陳男，警方獲報立即出動快打警力到場逮捕，檢方近日則依搶奪未遂罪嫌起訴。

蘆竹警方今年6月25日晚間7時許接獲民眾報案，指稱蘆竹區仁愛路三段發生一起搶奪機車案件，警方立即啟動「快打機制」火速趕赴現場。據了解，45歲林姓女子在蘆竹區仁愛路三段38號前，準備發動機車離開，突遭36歲陳姓男子徒手搶奪機車，林女立即大聲呼救，附近熱心民眾聞聲後衝上前合力將陳男壓制在地。

警方到場時，發現陳男已被現場民眾壓制，員警立即依規定將他上銬逮捕。經查，陳男行為已涉嫌違反刑法搶奪罪，全案依刑法搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。