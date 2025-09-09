聽新聞
0:00 / 0:00
影／禮讓救護車被撞翻 高雄3機車路口撞成一團
高雄市前金區昨天傍晚發生3輛機車追撞車禍，在路口撞成一團，3名騎士擦挫傷，警方調閱路口監錄系統，發現原來第一輛機車為禮讓救護車，後方2機車騎士未保持安全距離肇禍。確實肇責由警方釐清。
昨天傍晚5時許，林姓男子（34歲）騎機車沿前金區成功一路北上，到成功一路與大同二路口，聽見救護車沿大同二路向東要過路口，立即減速禮讓。
林男煞車減速，後方另名林姓男子（41歲）、曹姓男子（34歲）先後撞上去，3人摔得人仰馬翻，分別擦挫傷未送醫。
警方據報到場對3人酒測，都沒酒精反應，調閱路口監錄系統，發覺第一輛機車為停讓救護車，後方2騎士未保持安全車距才撞車。
警方表示，第二、三輛機車騎士林男、曹男未保持安全車距，依道路交通管理處罰條例，可處罰600元至1200元罰鍰，救護車有減速鳴警笛，未發現肇事責任。
新興分局呼籲，民眾駕車時應保持安全車距，通過路口時應減速注意道路狀況，避免突發狀況時沒有足夠反應時間釀禍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言