影／禮讓救護車被撞翻 高雄3機車路口撞成一團

高雄市前金區昨天傍晚發生3輛機車追撞車禍，在路口撞成一團，3名騎士擦挫傷，警方調閱路口監錄系統，發現原來第一輛機車為禮讓救護車，後方2機車騎士未保持安全距離肇禍。確實肇責由警方釐清。

昨天傍晚5時許，林姓男子（34歲）騎機車沿前金區成功一路北上，到成功一路與大同二路口，聽見救護車沿大同二路向東要過路口，立即減速禮讓。

林男煞車減速，後方另名林姓男子（41歲）、曹姓男子（34歲）先後撞上去，3人摔得人仰馬翻，分別擦挫傷未送醫。

警方據報到場對3人酒測，都沒酒精反應，調閱路口監錄系統，發覺第一輛機車為停讓救護車，後方2騎士未保持安全車距才撞車。

警方表示，第二、三輛機車騎士林男、曹男未保持安全車距，依道路交通管理處罰條例，可處罰600元至1200元罰鍰，救護車有減速鳴警笛，未發現肇事責任。