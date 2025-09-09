聽新聞
嘉市消防團隊攀登馬來西亞神山 跨國交流山域救援
嘉義市警消人員、志工及退伍消防役男組成的登山隊伍，近日成功挑戰馬來西亞沙巴的京那巴魯山（Gunung Kinabalu，4095.2 公尺），途中並與當地消防員進行山域事故搶救演練；當中隊員周宏益並先後完成馬來西亞京那巴魯山、台灣玉山、日本富士山等3座「東亞名峰」挑戰，激勵人心。
嘉義市消防局表示，團隊繼先前攻頂日本富士山後，再度完成海馬來西亞京那巴魯山高山登頂任務，展現堅毅意志與卓越團隊合作，攀登途中巧遇馬來西亞消防隊員進行山域事故搶救演練，雙方就「山域事故應變」深入交流，包括如何依地形特性布設繩索與運用救援器材、精進隊伍訓練以縮短救援時間等，收穫豐富。
本次攀登過程中，隊員彼此扶持，在高山嚴峻氣候與地形考驗下穩健推進，終於順利登頂，於山頂展現團隊的凝聚與使命感。
市消防局表示，消防工作長期面臨高風險與高壓環境，鼓勵消防員善用勤餘時間培養興趣、鍛鍊體能。
