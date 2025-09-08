衰！他車停妥莫名窗戶碎成蜘蛛網 警一查竟這原因釀禍

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

李姓男子自中部開車北上桃園訪友，將車輛停妥於桃園區介新路旁不到30分鐘，返回卻驚見車窗碎成蜘蛛網狀，警方獲報到場發現附近有許多碎石，一查發現竟是附近工人整地噴濺石塊導致，工地人員聯繫負責人後允諾協調賠償事宜。

昨下午3時25分許，桃園警分局大樹派出所接獲李姓男子報案，表示停放於介新街路旁的自小客車右後方，即駕駛座後方車窗遭不明人士擊破，全成蜘蛛網狀，員警立即趕抵現場。

李男表示，自己從中部北上訪友，車輛依規定停放並沒有擋到其他人，而且停放不到半小時，不知為何會遭到破壞；員警在周邊查找並調閱周邊監視器，期間也未有人靠近車輛。

經警方查看周邊有許多小塊碎石，循方向查找，對面空地正有工人在整地，空地內噴射出許多泥土、小石塊，經比對極有可能是工人使用除草機時不慎擊打噴射出小石塊擊毀車窗，員警與工地人員溝通說明，並指出相關事證，工地人員認同狀況聯繫負責人後，將與李男協調賠償事宜。

李男開車北上桃園訪友，將車輛停妥於桃園區介新路旁不到30分鐘，返回卻驚見車窗碎成蜘蛛網狀。記者周嘉茹／翻攝
