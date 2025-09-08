衰！他車停妥莫名窗戶碎成蜘蛛網 警一查竟這原因釀禍

李姓男子自中部開車北上桃園訪友，將車輛停妥於桃園區介新路旁不到30分鐘，返回卻驚見車窗碎成蜘蛛網狀，警方獲報到場發現附近有許多碎石，一查發現竟是附近工人整地噴濺石塊導致，工地人員聯繫負責人後允諾協調賠償事宜。

昨下午3時25分許，桃園警分局大樹派出所接獲李姓男子報案，表示停放於介新街路旁的自小客車右後方，即駕駛座後方車窗遭不明人士擊破，全成蜘蛛網狀，員警立即趕抵現場。

李男表示，自己從中部北上訪友，車輛依規定停放並沒有擋到其他人，而且停放不到半小時，不知為何會遭到破壞；員警在周邊查找並調閱周邊監視器，期間也未有人靠近車輛。