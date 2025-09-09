板橋地標住宅 新巨蛋社區控用電設施藏危機

新巨蛋社區住戶指控建商未依審核圖紙施工，在供電關鍵設備「匯流排」中使用無安全認證的劣質材料，導致近年屢發生短路起火事故。記者張策／攝影 新北板橋地標性住宅「新巨蛋社區」有1600多戶，住戶昨控訴建商三圓建設未依審核圖紙施工，供電關鍵設備「匯流排」使用無安全認證的劣質材料，導致陸續發生多起短路起火及停電事故，暗藏危機。

對於住戶控訴，三圓建設董事長王雅麟否認未依圖施工，強調材料經台電認可，施工也依送電程序處理，主張應先找出問題再修繕，才能確保改善有效。新北工務局說，該案2010年7月核發使用執照，一切依建築法規辦理，審查程序完備。

有住戶指，社區4棟大樓有3棟曾多次發生匯流排短路事故，今年2月C棟14樓再次起火，導致18層、121戶輪流斷電長達1個半月。經中華民國電機技師公會鑑定，發現建商自地下室台電配電端至各棟匯流排皆使用無廠牌、無認證材料，若要全面依圖更換合格匯流排，費用恐高達1.5億元。

有住戶痛斥，建商今年以過保固期為由拒絕修復，社區自籌200多萬元搶修，發現未按照圖紙施工，「我們要的是安全的家，不是提心吊膽憂心哪棟會燒起來。」

住宅消保會理事長吳翃毅表示，新巨蛋社區問題涉及嚴重公共安全，3樓以下匯流排設置合格，4樓以上卻被安裝於輕隔間牆體，一旦發生短路或火災，火源難及時發現，恐釀整棟危機。若建商未依圖施工，即便完成公設點交，形同將風險轉嫁消費者，住戶可主張「不完全給付」，要求建商負擔完整修復費用。他提醒，建商不能將責任推給營造廠，施工監督責任仍在建商。

立委張宏陸、議員黃淑君昨陪住戶開記者會，黃淑君說，出現重大瑕疵，若當初審查未落實，市府應負連帶責任。張宏陸表示，當務之急是立即修復匯流排與供電系統，確保住戶安全，若現行法令不足將推動修法，新北市府也應釐清建照、使照核發是否落實把關，這不是單一社區問題，其他建案也可能面臨同樣困境。