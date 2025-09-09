聽新聞
剛到職出納侵吞1776萬 判4年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄梓官區漁會剛入職2個月的陳姓女出納員被詐團誘拐要再投人大筆現金，才能順利「出金」，領回投資的本金與獲利，竟利用制度漏洞挪用公款匯出1776萬元，全案曝光後，依背信等罪判4年6個月，民事庭部分需賠840萬元，全案可上訴。

判決書指出，陳女2022年8月起任職梓官區漁會信用部，2個月即擔任大出納。同年9月間她遇到詐騙，投入本金後又被詐團要求加碼，才能領回本金跟獲利，她發現前台櫃員不會清點大出納收入款項；信用部主任也只清點金庫現金，不會檢視金庫外現金，於是謀畫挪用公款匯給詐團。

判決指陳女佯稱自己帳戶被凍結，跟2名同事借帳戶，再利用職務之便取得活存收入傳票、無摺存款憑條，登載已收訖的大額現金等不實內容交櫃員登打入帳，之後偽造庫存現金表、漁會款清單、櫃員收付款登記表，將1776萬元轉入名下帳戶，但匯給詐團後發現仍無法取回本金，才知道上當。

漁會發現資金與帳面落差，清查疑有內鬼，橋頭地檢署介入偵辦，依背信罪起訴陳女。橋頭地院審酌她賠償400萬元，另扣押價值200萬元土地，判處有期徒刑4年半，她不服上訴，二審維持原判，最高法院判決定讞。

漁會計算損失，向她及提供帳戶的員工、民眾提告，求償1776萬元。民事庭部分，橋院認漁會未落實核驗，也應承擔三成過失責任，最後判陳女及部分提供帳戶者應負連帶給付責任，共賠840萬元，全案可上訴。

