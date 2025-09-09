淡水公司田溪 木造護欄斷裂奪命

新北市淡水公司田溪步道發生護欄斷裂意外，70歲李姓男子墜落身亡。圖／新北市水利局提供 新北70歲李姓男子前天到淡水參加「九九體育全民健康」健行，在濱海路三段與沙崙路口公司田溪旁倚靠護欄休憩，木造護欄突斷裂，不慎墜落約5公尺深溪邊，送醫不治。水利局表示，該處護欄去年10月依通報完成更新維護，研判自然腐化損壞。專家與議員提醒，木材存在隱性腐蝕風險，現行巡檢機制及材質需全面檢討。

木製護欄斷裂釀奪命意外，引發關注，公司田溪步道平時由淡水區公所維管，每月清潔時若發現木作護欄損壞，公所會回報給水利局處理，最近一次是去年10月有更新維護該處護欄。

水利局說，該處近年不曾發生類似意外，近日將會同淡水區公所全面檢視公司田溪護欄現況，並研議改善方式，避免再發生憾事。

新北市土木技師公會技師陳勝松指出，木造護欄當初設計僅為警示分隔，強度在當時規範下是合格的，長年使用後易產生內部腐蝕，外觀不一定看得出來，存在安全疑慮。如果木頭已腐蝕應及早更換，建議水利局全面巡查，有危險的先汰換，並評估改用鋼材等耐久材質。

議員陳偉杰表示，市府雖有定期檢測，卻仍發生悲劇，顯示檢測方式與宣導都有檢討空間。過去護欄曾採用鐵鍊，遭民眾剪斷變賣後改成木材，如今出現事故，市府應檢討材質選擇與承重設計，也應提醒民眾避免倚靠護欄。

議員鄭宇恩強調，木製護欄腐朽或脆化難以從外觀判斷，巡檢可考慮納入拉拔測試。她指出，公司田溪步道臨河道落差大，護欄高度及強度都不足，應改用耐久材質；水利局每年僅編列900萬元給淡水區公所，卻要管理5條市管河川，經費嚴重不足，難以提升巡檢密度與品質，市府應通盤檢討，提供足夠預算，全面更新護欄設計確保安全。