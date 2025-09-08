公親變事主！幼兒園2家長行車糾紛 園長調解遭悍婦暴力毆打

幼稚園示意圖。圖／AI生成

苗栗縣頭份市一家非營利幼兒園，上周四發生一起暴力事件，幼兒園長出面調解2名女家長日前的行車糾紛時，1對夫妻突情緒失控，不僅語帶恐嚇要「掀掉幼兒園」，女家長還悍然出拳暴力毆打園長致傷。園方今提告並聲明依法處理、不姑息暴力。

園方今日發表聲明指出，4日下午與家長會談過程中，園長於辦公室遭家長突然揮拳攻擊，經急診醫師診斷為「頭部外傷及腦震盪」。全案目前已依程序交由警方處理，後續將全力配合主管機關及司法單位依法辦理，教職人員也有權在安全與尊嚴中執行職責。

園方並強調「我們深知教育應由理解與合作組成，我們更相信老師和孩子一樣需要被保護；教育現場應是尊重與理性溝通的地方，暴力與威脅不應出現在愛與關懷的環境。」

據了解，上月20日一早許多送孩子到幼兒園時，在門口有位媽媽因機車傾倒時，壓傷一旁另位孩子媽媽，未料受輕傷女家長事後多次向園方調閱監視器遭拒，又質疑孩子新生適應不良，可能與助教老師不當對待有關。

4日下午園長請家長到辦公室會談時，這對夫妻因不滿園方處置方式，男家長出言要「掀掉幼兒園」，女家長則是揮拳從園長後方重擊其頭部而受傷就醫。