新北女發黑腫脹飄屍臭嚇壞房東 假名租屋6年身分不明

新北市蘆洲區民義街1處出租民宅，61歲盧姓女房東昨因多日聯繫不上女房客，上門查看時聞到濃濃屍臭味報警。警方到場陪同進入，發現女子全身發黑腫脹死亡多時，經查死者租屋名字「查無此人」，也無身分文件，警方報請檢方相驗釐清身分及死因。

蘆洲警方昨晚6時許接獲盧姓女子報案表示，因聯繫不上房客且屋內傳出不好氣味，需警方協助。警方到場時在門口就聞到屋內傳出濃濃的腐臭味，會同盧姓女房東進入查看後，赫然發現這名約50歲女房客躺在床上，全身發黑腫脹已明顯死亡，警方勘驗現場並無外力因素，初步排除他殺嫌疑。

盧女向警方表示，女房客租屋已6年，每月6日均按時交2萬元房租，但女房客本月6日並未交房租又聯繫不上才會前往察看，不料竟已死在家中。警方查女房客在租賃契約上署名「王珍妮」，但未留下身分證字號，經查詢後並無此人，已協請移民署協助查詢身分，後續將通報檢察官相驗採集女子指紋與DNA釐清身分與確切死因。