快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

新北女發黑腫脹飄屍臭嚇壞房東 假名租屋6年身分不明

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區民義街1處出租民宅，61歲盧姓女房東昨因多日聯繫不上女房客，上門查看時聞到濃濃屍臭味報警。警方到場陪同進入，發現女子全身發黑腫脹死亡多時，經查死者租屋名字「查無此人」，也無身分文件，警方報請檢方相驗釐清身分及死因。

蘆洲警方昨晚6時許接獲盧姓女子報案表示，因聯繫不上房客且屋內傳出不好氣味，需警方協助。警方到場時在門口就聞到屋內傳出濃濃的腐臭味，會同盧姓女房東進入查看後，赫然發現這名約50歲女房客躺在床上，全身發黑腫脹已明顯死亡，警方勘驗現場並無外力因素，初步排除他殺嫌疑。

盧女向警方表示，女房客租屋已6年，每月6日均按時交2萬元房租，但女房客本月6日並未交房租又聯繫不上才會前往察看，不料竟已死在家中。警方查女房客在租賃契約上署名「王珍妮」，但未留下身分證字號，經查詢後並無此人，已協請移民署協助查詢身分，後續將通報檢察官相驗採集女子指紋與DNA釐清身分與確切死因。

死亡的女房客獨自租住在這棟大樓內。記者黃子騰／翻攝
死亡的女房客獨自租住在這棟大樓內。記者黃子騰／翻攝

房客 新北 房東 屍臭味

相關新聞

台15線20車飆車「運兵車」竟無照上路 桃警攔截開罰扣車

桃園市新屋、觀音交界昨天凌晨大約20輛轎、跑車聚集觀音區大潭電廠附近，準備沿台15線往新竹方向飆車，楊梅警方據報調派警力...

台南交通助理員自居「交通助理警察」狀況連連成首位解雇 交大回應了

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局今年6月起推動交通助理員制度，聘用18名交通助理員，各分派3...

中山高南下埔鹽段車禍 酒駕男釀4車連環撞

國道中山高南下埔鹽路段今天清晨發生4輛小轎車追撞車禍，羅姓男子酒駕撞上張男的自小客車，致張男車輛逆向停在外側車道，被謝男...

要好同學被糾正…矯正署敦品中學生持熱水、筆猛攻擊 教導員受傷送醫

法務部矯正署敦品中學昨晚驚傳一名學生朝教導員潑灑熱水並持筆攻擊，造成教導員遭滾燙熱水燙傷，身上多處擦挫傷，緊急送醫治療。...

新北女發黑腫脹飄屍臭嚇壞房東 假名租屋6年身分不明

新北市蘆洲區民義街1處出租民宅，61歲盧姓女房東昨因多日聯繫不上女房客，上門查看時聞到濃濃屍臭味報警。警方到場陪同進入，...

曳引車台88閃前車撞護欄「折甘蔗」 現場全線封閉1.5小時才排除

尤姓男子今天下午3時駕駛曳引車行經台88快速道路西向3.8公里處的大寮路段，疑為閃避前車，急煞後自撞護欄「折甘蔗」，整輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。