曳引車台88閃前車撞護欄「折甘蔗」 現場全線封閉1.5小時才排除

尤姓男子今天下午3時駕駛曳引車行經台88快速道路西向3.8公里處的大寮路段，疑為閃避前車，急煞後自撞護欄「折甘蔗」，整輛車打橫路中，造成現場全線封閉，所幸無人員受傷，亦無其他車輛被波及。

林園警分局指出，57歲尤姓男子今天下午3時許駕駛曳引車行經大寮區台88快速道路西向3.8公里處時，疑為閃避前車，避免發生碰撞，當下急踩煞車，導致車輛自撞護欄後打橫於路中，後方一輛轎車幸保持安全車距，駕駛緊急煞車未撞上，現場無人受傷。

由於曳引車橫亙於路中，造成現場全線一度封閉，車陣綿延1公里，警方到場疏導，於下午4時37分才排除事故恢復通行。