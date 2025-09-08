快訊

曳引車台88閃前車撞護欄「折甘蔗」 現場全線封閉1.5小時才排除

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

尤姓男子今天下午3時駕駛曳引車行經台88快速道路西向3.8公里處的大寮路段，疑為閃避前車，急煞後自撞護欄「折甘蔗」，整輛車打橫路中，造成現場全線封閉，所幸無人員受傷，亦無其他車輛被波及。

林園警分局指出，57歲尤姓男子今天下午3時許駕駛曳引車行經大寮區台88快速道路西向3.8公里處時，疑為閃避前車，避免發生碰撞，當下急踩煞車，導致車輛自撞護欄後打橫於路中，後方一輛轎車幸保持安全車距，駕駛緊急煞車未撞上，現場無人受傷。

由於曳引車橫亙於路中，造成現場全線一度封閉，車陣綿延1公里，警方到場疏導，於下午4時37分才排除事故恢復通行。

尤男事後經警方酒測，無酒駕行為，警方在事故現場測繪、拍照後，詳細肇責由交通大隊待鑑定釐清。

尤姓男子今天下午3時駕曳引車在台88快速道路大寮路段，疑為閃前車，急煞後撞護欄，整輛車打橫路中，造成全線封閉1.5小時。記者石秀華／翻攝
台15線20車飆車「運兵車」竟無照上路 桃警攔截開罰扣車

桃園市新屋、觀音交界昨天凌晨大約20輛轎、跑車聚集觀音區大潭電廠附近，準備沿台15線往新竹方向飆車，楊梅警方據報調派警力...

台南交通助理員自居「交通助理警察」狀況連連成首位解雇 交大回應了

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局今年6月起推動交通助理員制度，聘用18名交通助理員，各分派3...

中山高南下埔鹽段車禍 酒駕男釀4車連環撞

國道中山高南下埔鹽路段今天清晨發生4輛小轎車追撞車禍，羅姓男子酒駕撞上張男的自小客車，致張男車輛逆向停在外側車道，被謝男...

要好同學被糾正…矯正署敦品中學生持熱水、筆猛攻擊 教導員受傷送醫

法務部矯正署敦品中學昨晚驚傳一名學生朝教導員潑灑熱水並持筆攻擊，造成教導員遭滾燙熱水燙傷，身上多處擦挫傷，緊急送醫治療。...

新北女發黑腫脹飄屍臭嚇壞房東 假名租屋6年身分不明

新北市蘆洲區民義街1處出租民宅，61歲盧姓女房東昨因多日聯繫不上女房客，上門查看時聞到濃濃屍臭味報警。警方到場陪同進入，...

曳引車台88閃前車撞護欄「折甘蔗」 現場全線封閉1.5小時才排除

尤姓男子今天下午3時駕駛曳引車行經台88快速道路西向3.8公里處的大寮路段，疑為閃避前車，急煞後自撞護欄「折甘蔗」，整輛...

