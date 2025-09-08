台南交通助理員自居「交通助理警察」狀況連連成首位解雇 交大回應了

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南警察局今年6月起推動交通助理員制度，聘用18名交通助理員，各分派3名至第一至第六警分局協勤；不過，第二分局一名交通助理員3個月來因狀況連連，交通警察大隊已在8月31日將他資遣

該名30多歲男性助理員除以「交通助理警察」自居，曾經車主臨停人還在場，應勸導卻堅持開單，並只回應「你去申訴」；他另擅自查自己個資，遭取消權限後，又試圖登入系統。為此，交大8月底以認知有偏差，無法勝任工作將他資遣，成為首名不適任解雇人員。

基層員警指出，交通助理員屬勞工，只有基本筆試和口試，卻執行公權力，干涉、取締是困難任務，基本訓練不足倉促上線，日後還會發生相關問題；另外，也有員警擔心助理員若有私人恩怨，鎖定特定店家或住戶，形同有牌檢舉達人，狂開單也恐將引發民眾反彈。

交大指出，交通助理員制度在於維護交通秩序，違規停車往往會被駕駛人輕忽，實際上卻造成交通事故原因之一；運用交通助理員協助違規停車稽查，以增進交通安全，並減輕員警於交通工作的負擔，讓警力得以更有效運用在治安及交通的維護。

交大表示，交通助理員除交通違規停車稽查外，亦規畫學童上下學通學步道交通疏導工作等多元化勤務，提升交通助理員的協勤功能；今年聘用的交通助理員是依公開招聘程序進用人員，經筆試、口試合格後錄取，並接受一周專業學科訓練及一周實務訓練。

交大強調，訓練完成後，還會由分發單位資深員警帶班執勤，進行為期二個月精進訓練；除加強交通助理員的執法實務經驗，使其瞭解職務上所需具備的工作知能，並明訂其職責範圍，落實交通助理員制度執行，保障台南市交通環境安全。

交大回應，交通助理員協助交通勤務時，為便利其實施交通違規停車稽查，配賦警用行動電腦，但僅供查詢車籍與駕籍資料功能；配置於第二分局的交通助理員，日前因好奇心以自身車號查詢車籍資料，經分局自行稽核發現，雖未有查詢他人個資與影響他人權益，仍依違反相關查詢規定予以處分。

另因其工作表現欠佳，無法勝任工作，交大遂於8月底予以資遣，提前終止進用；交大說明，該名交通助理員情事雖然屬個案，交大將持續加強考核與強化稽核機制，嚴格要求交通助理員遵循勤務規範，以確保民眾權益，防杜類似情事再度發生。

交大說明，該名交通助理員情事雖然屬個案，交大將持續加強考核與強化稽核機制，嚴格要求交通助理員遵循勤務規範，以確保民眾權益，防杜類似情事再度發生。
