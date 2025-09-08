中橫隧道懸崖下方驚現遺體 7旬老翁死亡多時已發黑

中橫公路台8線175.5公里、靳珩隧道東口懸崖下方，今天下午有一具男性遺體，警方接獲花蓮縣消防局通報，在懸崖下發現一名民眾倒臥，已明顯死亡。現場警消包覆遺體並將死者吊掛上來，詳細事故原因由檢警調查釐清。

警方指出，今天下午3時許，施工人員於花蓮縣秀林鄉富世村台8線175.5公里（靳珩隧道）查看工地時，赫然發現隧道下方約18公尺處有一具遺體，隨即報警處理。

警方獲報後立即趕赴現場調查，隨後消防隊於下午4時27分將遺體吊掛上來，警方報請檢察官相驗，將持續調查並釐清死因，詳細案情仍待進一步釐清。