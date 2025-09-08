快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

聽新聞
0:00 / 0:00

中橫隧道懸崖下方驚現遺體 7旬老翁死亡多時已發黑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

中橫公路台8線175.5公里、靳珩隧道東口懸崖下方，今天下午有一具男性遺體，警方接獲花蓮縣消防局通報，在懸崖下發現一名民眾倒臥，已明顯死亡。現場警消包覆遺體並將死者吊掛上來，詳細事故原因由檢警調查釐清。

警方指出，今天下午3時許，施工人員於花蓮縣秀林鄉富世村台8線175.5公里（靳珩隧道）查看工地時，赫然發現隧道下方約18公尺處有一具遺體，隨即報警處理。

警方獲報後立即趕赴現場調查，隨後消防隊於下午4時27分將遺體吊掛上來，警方報請檢察官相驗，將持續調查並釐清死因，詳細案情仍待進一步釐清。

據了解，該名死者是77歲劉姓男子，戶籍在台東，被發現時身體已發黑，確切死亡時間尚須檢方相驗；劉男疑似有帕金森氏症、阿茲海默症，家人日前已通報失蹤。

今天施工人員於花蓮縣秀林鄉富世村台8線175.5公里（靳珩隧道）查看工地時，赫然發現隧道下方約18公尺處有一具遺體，隨即報警處理。圖／民眾提供
今天施工人員於花蓮縣秀林鄉富世村台8線175.5公里（靳珩隧道）查看工地時，赫然發現隧道下方約18公尺處有一具遺體，隨即報警處理。圖／民眾提供

遺體 死亡 花蓮

延伸閱讀

雞蛋可降低失智風險！每周吃一次，阿茲海默症風險降47%

偏鄉守護神！健保署擴大全人整合照護 龐一鳴：全國9地點3萬人受惠

1器官疾病是阿茲海默症早期警訊 美研究：可提前15年預測

「鋰」竟能逆轉阿茲海默症？哈佛研究震撼醫界

相關新聞

台15線20車飆車「運兵車」竟無照上路 桃警攔截開罰扣車

桃園市新屋、觀音交界昨天凌晨大約20輛轎、跑車聚集觀音區大潭電廠附近，準備沿台15線往新竹方向飆車，楊梅警方據報調派警力...

台南交通助理員自居「交通助理警察」狀況連連成首位解雇 交大回應了

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局今年6月起推動交通助理員制度，聘用18名交通助理員，各分派3...

中山高南下埔鹽段車禍 酒駕男釀4車連環撞

國道中山高南下埔鹽路段今天清晨發生4輛小轎車追撞車禍，羅姓男子酒駕撞上張男的自小客車，致張男車輛逆向停在外側車道，被謝男...

要好同學被糾正…矯正署敦品中學生持熱水、筆猛攻擊 教導員受傷送醫

法務部矯正署敦品中學昨晚驚傳一名學生朝教導員潑灑熱水並持筆攻擊，造成教導員遭滾燙熱水燙傷，身上多處擦挫傷，緊急送醫治療。...

新北女發黑腫脹飄屍臭嚇壞房東 假名租屋6年身分不明

新北市蘆洲區民義街1處出租民宅，61歲盧姓女房東昨因多日聯繫不上女房客，上門查看時聞到濃濃屍臭味報警。警方到場陪同進入，...

曳引車台88閃前車撞護欄「折甘蔗」 現場全線封閉1.5小時才排除

尤姓男子今天下午3時駕駛曳引車行經台88快速道路西向3.8公里處的大寮路段，疑為閃避前車，急煞後自撞護欄「折甘蔗」，整輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。