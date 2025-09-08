台15線20車飆車「運兵車」竟無照上路 桃警攔截開罰扣車

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市新屋、觀音交界昨天凌晨大約20輛轎、跑車聚集觀音區大潭電廠附近，準備沿台15線往新竹方向飆車，楊梅警方據報調派警力啟動區域聯防攔檢盤查，隨後清晨發現部分飆車在頭洲附近出現，警方今天表示，警方攔查發現一輛疑似「運兵車」的廂型車，男駕駛竟無照上路，依法開罰及查扣車輛。

楊梅警方指出，新屋、觀音交界台15及台61平面道路筆直，假日車輛少，吸引飆車族競速，昨天假日凌晨大約20輛轎、跑車相繼前往觀音大潭電廠附近聚集，準備沿台15線往新方向競速飆車，警方獲報啟動區域聯防攔檢，警力在台15 線主要道路口及新屋區昭靈宮前設置攔檢點，加強巡邏監控，及時攔檢飆車族。

警方針對15輛疑似飆車族車隊逐一盤查，核對駕駛身分，有的轎車上男女，經檢查人車並無違法情事，並當場告誡駕駛人，不要聚眾進行競速飆車違規行為，當即制止可能引起飆車行為。

楊梅警方表示，警方之後接獲報案指新屋、楊梅交界亦發生車輛飆車，警方趕到雖未查獲飆車族，卻意外發現一輛疑似「運兵車」的廂型車，載有無車牌機車，警方盤查該車駕駛人竟無照開車，當場依法開罰及查扣車輛，警方亦調閱監視器追查違規車輛開罰。

楊梅警方防飆勤務攔查疑似「運兵車」廂型車駕駛無照上路，依法開罰及扣車。圖／警方提供
楊梅警方防飆勤務攔查疑似「運兵車」廂型車駕駛無照上路，依法開罰及扣車。圖／警方提供
桃園

