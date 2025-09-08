台中貨車載培養土超重 北屯大坑下坡過彎翻車…吞3.6萬罰單
台中市楊姓司機今天下午開車行經北屯大坑時，疑因下坡速度快，加上貨車載運的培養土超重，導致貨車翻覆到對向車道，楊全身受有擦挫傷，幸無生命危險，警方認定貨車超載，依法開出3萬6000元的罰單。
經查，楊姓男子（27歲）今天下午駕駛貨車載運培養土，行經北屯區東山路二段10.5公里處時，疑因車輛超重，加上下坡速度快，導致貨車翻覆，載運的培養土傾倒至對向車道，楊男多處擦挫傷，自行就醫治療無大礙。
警方調查，楊男無酒精反應，初判是車輛超載釀禍，詳細肇事原因仍待後續釐清，另外楊的貨車限重為35公噸，而該貨車磅單實際載重是38.2公噸，載重已超重，另與土石傾倒至路面部分，都已違規，將依道交條例告發，最高可罰3萬6000元。
第五警分局呼籲，大型車駕駛應確實遵守裝載規定，避免超載，確保自身與其他用路人安全，共同維護交通秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言