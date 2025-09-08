聽新聞
北投8旬翁溺斃公寓蓄水池 鄰居懷疑起因與馬達有關
張姓老翁今午在台北市北投區某公寓蓄水池中溺水，鄰居發現並撥打119求助，眾人將張送往台北榮總急診後，張仍不治身亡，警方通知張家屬配合調查，預計明天相驗釐清確切死因，確切案情待查。
警方調查，85歲張男獨居在北投區一處公寓，今午12時許，同棟公寓的鄰居準備外出，在一樓大門處聽見樓梯間下方傳出異音，前往查看驚見張男在蓄水池內溺水，已一動不動，立刻撥打119求助。
救護人員到場對張男急救，送往台北榮總治療，張男仍不治身亡。
據悉，多名住戶昨天發現公寓加壓馬達運作異常，而加壓馬達裝置於蓄水池內側，懷疑張男是想獨自維修馬達，不慎跌落水池中。
員警清查發現，該公寓一樓樓梯間下方無監視器，為釐清確切案情，下午通知張男子女到案配合調查，張男子女獲悉後心情低落，難接受惡耗。
警方表示，全案初步不排除張男意外失足落水溺斃，但確切死因等案情仍待進一步調查，目前以報請士林地檢署檢察官相驗，預計明天進行相驗，釐清確切案情。
