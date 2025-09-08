快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中山高南下埔鹽段車禍 酒駕男釀4車連環撞

中央社／ 彰化8日電

國道中山高南下埔鹽路段今天清晨發生4輛小轎車追撞車禍，羅姓男子酒駕撞上張男的自小客車，致張男車輛逆向停在外側車道，被謝男車輛撞上，張男車輛偏移後又和藍男轎車碰撞。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天透過文字說明，中山高速公路南下206公里彰化埔鹽路段，今天清晨5時左右發生轎車追撞車禍，25歲羅男酒後駕駛自小客車，疑似未注意前方車況，撞上前方張男駕駛的自小客車。

警方表示，張男的車輛被撞後，向外偏移逆向停在外側車道，由謝男駕駛的自小客車閃避不及，撞上張男車輛；因撞擊力道大，張男車輛往內側車道偏移時，再和藍男駕駛的自小客車發生碰撞。

警消獲報到場後，發現羅男酒測值超標，另將肢體擦挫傷的謝男送往彰化基督教醫院救治。

警方指出，羅男涉犯公共危險罪，依法偵辦；至於車禍發生過程及責任歸屬，仍在調查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國道中山高速公路南下206公里彰化埔鹽路段8日清晨發生轎車追撞意外，25歲羅姓男子酒駕撞上張姓男子的自小客車，致張男車輛逆向停在外側車道又被撞上。（警方提供）中央社
國道中山高速公路南下206公里彰化埔鹽路段8日清晨發生轎車追撞意外，25歲羅姓男子酒駕撞上張姓男子的自小客車，致張男車輛逆向停在外側車道又被撞上。（警方提供）中央社

車道 車禍 彰化

延伸閱讀

農曆7月苗栗市北勢橋頭連2年死亡車禍 機車、轎車相撞騎士死亡

轎車、機車苗栗路口相撞！機車壓在轎車頭下 騎士噴飛受輕傷

台南國道1號仁德段凌晨4車追撞 4人輕重傷送醫

又見國道追撞緩撞車！逾300萬奧迪電動車撞爛 駕駛稱「一時恍神」

相關新聞

要好同學被糾正…矯正署敦品中學生持熱水、筆猛攻擊 教導員受傷送醫

法務部矯正署敦品中學昨晚驚傳一名學生朝教導員潑灑熱水並持筆攻擊，造成教導員遭滾燙熱水燙傷，身上多處擦挫傷，緊急送醫治療。...

中山高南下埔鹽段車禍 酒駕男釀4車連環撞

國道中山高南下埔鹽路段今天清晨發生4輛小轎車追撞車禍，羅姓男子酒駕撞上張男的自小客車，致張男車輛逆向停在外側車道，被謝男...

85歲老翁陳屍北投民宅蓄水池 警獲報介入調查中

台北市北投區一處民宅內，民眾發現85歲張姓老翁陳屍蓄水池內，今午12時許報警處理，警方獲報封鎖現場調查中，詳細案情待釐清...

避開智慧停車偵測收費 自以為聰明只停一半！小心被罰更重

宜蘭市出現一輛轎車停在智慧停車格，卻有將近一半車身停在車格外，疑似刻意避開智慧偵測收費停「霸王車」，畫面被拍下貼網路社群...

影／狠心男輾斃女友背景曝光…四寶媽再婚出軌殞命 二婚夫吞藥救回

南投王姓男子與吳姓女友起口角，不顧女友以身擋車仍行駛更將其輾斃，吳女家屬今到殯儀館認屍悲痛萬分，並透露吳女曾離婚，與前夫...

疑似酒後失足 加拿大男高雄駁二特區落海命危

高雄市駁二特區大港橋旁今天晚間驚傳溺水，一名47歲加拿大籍男子疑似酒後失足摔落高雄港內，警消獲報後到場救起溺水男子，送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。