中山高南下埔鹽段車禍 酒駕男釀4車連環撞

國道中山高南下埔鹽路段今天清晨發生4輛小轎車追撞車禍，羅姓男子酒駕撞上張男的自小客車，致張男車輛逆向停在外側車道，被謝男車輛撞上，張男車輛偏移後又和藍男轎車碰撞。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天透過文字說明，中山高速公路南下206公里彰化埔鹽路段，今天清晨5時左右發生轎車追撞車禍，25歲羅男酒後駕駛自小客車，疑似未注意前方車況，撞上前方張男駕駛的自小客車。

警方表示，張男的車輛被撞後，向外偏移逆向停在外側車道，由謝男駕駛的自小客車閃避不及，撞上張男車輛；因撞擊力道大，張男車輛往內側車道偏移時，再和藍男駕駛的自小客車發生碰撞。

警消獲報到場後，發現羅男酒測值超標，另將肢體擦挫傷的謝男送往彰化基督教醫院救治。

警方指出，羅男涉犯公共危險罪，依法偵辦；至於車禍發生過程及責任歸屬，仍在調查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康