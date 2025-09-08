要好同學被糾正…矯正署敦品中學生持熱水、筆猛攻擊 教導員受傷送醫

法務部矯正署敦品中學昨晚驚傳一名學生朝教導員潑灑熱水並持筆攻擊，造成教導員遭滾燙熱水燙傷，身上多處擦挫傷，緊急送醫治療。敦品中學表示，第一時間與矯正署慰問受傷教導員，針對該學生後續除進行校內懲處，也將依法追究刑事責任。

敦品中學副校長張正憲指出，該學生已成年，昨日因要好的同學做錯事遭教導員糾正，引發不滿想替同學出氣，便於晚間前往教導員附近的飲水機裝熱水，隨即潑灑教導員並拿筆猛插攻擊。

事發後校方第一時間將教導員送醫急救，該教導員嚴重燒燙傷，全身多處擦挫傷，目前仍在醫院治療，校方及矯正署昨晚及今日皆前往醫院探視慰問。

針對該同學，感化教育還在進行中，事發後校方譴責相關行為，已先依校規違規懲處，後續將依法追究相關刑事責任，並聯繫法院及家長；該學生承認錯誤並表達後悔，後續會再嘗試引導。

矯正署表示，已督責該校強化安全維護、慰問受傷同仁及後續恢復事宜，並檢討管理機制，避免攻擊事件再度發生；校方則強調將著重學生法治教育，並就內部進行安全檢查及重新審視勤務規劃。