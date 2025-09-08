快訊

逢甲商圈餐酒館氣爆玻璃碎一地…2員工燒燙傷 疑瓦斯噴槍使用不慎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市逢甲商圈一間餐酒館在今天中午疑有氣爆案件，據報是現場員工使用瓦斯噴槍不慎，造成燒燙傷，消防隊據報到場後，將李女、陳男兩名員工送醫，二人分別有耳朵、手部、臉部燒燙傷，詳細的案發原因，待後續釐清。

台中市消防局在今天中午12時許獲報，西屯區西安街一間餐酒館有氣爆案件，據報案人表示現場使用瓦斯噴槍時不慎造成有人員燒燙傷，派遣水湳及西屯分隊，出動3車7人，由水湳分隊長張介彥帶隊前往。

消防隊回報，現場有2名傷患，1名男性年約45歲、耳朵及右手肘2度燒灼傷；另1名女性、26歲，臉部燒灼傷，給予救護處置後送往中港澄清醫院救治。

第六警分局表示，經獲報西安街有火警情事，派員到場後，已未發現明火災情，警員在周邊疏導管制，配合消防人員救災，現場傷者2名，分別為李姓女員工（26歲）、陳姓男員工（45歲）燒燙傷，詳細發生原因由消防局調查。

台中市西屯區西安街一間餐酒館，今天中午疑傳氣爆案件，現場玻璃碎裂一地。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西安街一間餐酒館，今天中午疑傳氣爆案件，現場玻璃碎裂一地。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西安街一間餐酒館，今天中午疑傳氣爆案件，現場玻璃碎裂一地。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西安街一間餐酒館，今天中午疑傳氣爆案件，現場玻璃碎裂一地。記者陳宏睿／翻攝

氣爆 消防隊 台中市

相關新聞

85歲老翁陳屍北投民宅蓄水池 警獲報介入調查中

台北市北投區一處民宅內，民眾發現85歲張姓老翁陳屍蓄水池內，今午12時許報警處理，警方獲報封鎖現場調查中，詳細案情待釐清...

避開智慧停車偵測收費 自以為聰明只停一半！小心被罰更重

宜蘭市出現一輛轎車停在智慧停車格，卻有將近一半車身停在車格外，疑似刻意避開智慧偵測收費停「霸王車」，畫面被拍下貼網路社群...

影／狠心男輾斃女友背景曝光…四寶媽再婚出軌殞命 二婚夫吞藥救回

南投王姓男子與吳姓女友起口角，不顧女友以身擋車仍行駛更將其輾斃，吳女家屬今到殯儀館認屍悲痛萬分，並透露吳女曾離婚，與前夫...

蘆洲透天厝驚傳塌陷意外 樓地板崩落波及隔鄰民宅毀電線

新北市蘆洲區光華路150巷內1棟正在拆除的3層樓透天厝，工人上午10時許作業時3樓樓地板突然崩落，碎裂的混凝土塊壓毀鷹架...

疑似酒後失足 加拿大男高雄駁二特區落海命危

高雄市駁二特區大港橋旁今天晚間驚傳溺水，一名47歲加拿大籍男子疑似酒後失足摔落高雄港內，警消獲報後到場救起溺水男子，送醫...

逢甲商圈餐酒館氣爆玻璃碎一地…2員工燒燙傷 疑瓦斯噴槍使用不慎

台中市逢甲商圈一間餐酒館在今天中午疑有氣爆案件，據報是現場員工使用瓦斯噴槍不慎，造成燒燙傷，消防隊據報到場後，將李女、陳...

