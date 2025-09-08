逢甲商圈餐酒館氣爆玻璃碎一地…2員工燒燙傷 疑瓦斯噴槍使用不慎

台中市逢甲商圈一間餐酒館在今天中午疑有氣爆案件，據報是現場員工使用瓦斯噴槍不慎，造成燒燙傷，消防隊據報到場後，將李女、陳男兩名員工送醫，二人分別有耳朵、手部、臉部燒燙傷，詳細的案發原因，待後續釐清。

台中市消防局在今天中午12時許獲報，西屯區西安街一間餐酒館有氣爆案件，據報案人表示現場使用瓦斯噴槍時不慎造成有人員燒燙傷，派遣水湳及西屯分隊，出動3車7人，由水湳分隊長張介彥帶隊前往。

消防隊回報，現場有2名傷患，1名男性年約45歲、耳朵及右手肘2度燒灼傷；另1名女性、26歲，臉部燒灼傷，給予救護處置後送往中港澄清醫院救治。