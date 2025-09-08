快訊

蘆洲透天厝拆除工程釀崩塌 新北工務局勒令停工重罰

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區光華路150巷內1棟正在拆除的3層樓透天厝，今天上午10時許3樓樓地板突然崩落，壓毀鷹架還波及周遭民宅及電纜線，所幸無人受傷受困。新北市工務局到場勘驗勒令停工，對於未做相關安全設施部分已違建築法，最重將開罰9萬元。

蘆洲警方今天上午10時許接獲報案，蘆洲區光華路150巷有民宅鷹架倒塌且壓到電線，延平派出所立即派員到場並在巷內頭尾實施封閉管制。警方經了解現場正在進行民宅拆除作業，過程中樓地板突然崩落，混凝土塊、陽台鐵架掉落壓毀鷹架，還波及周遭民宅及電纜線，經與施工單位確認無人員受困或受傷。

新北市政府工務局表示，第一時間立即會同土木技師至現場進行勘驗事故原因中，並已當場勒令停工，另外有關拆除工程未做妥相關安全設施，涉及違反建築法第84條及89條規定，最重得核處9萬元罰款，且在未提出完善的復工計畫並經審核通過前工地不得復工。

蘆洲區光華街這棟正在進行拆除工程的透天厝，今天上午發生崩塌意外。記者黃子騰／翻攝
蘆洲區光華街這棟正在進行拆除工程的透天厝，今天上午發生崩塌意外。記者黃子騰／翻攝
正在進行拆除工程的透天厝樓地板崩塌，土石壓毀鷹架波及鄰宅及電纜線。記者黃子騰／翻攝
正在進行拆除工程的透天厝樓地板崩塌，土石壓毀鷹架波及鄰宅及電纜線。記者黃子騰／翻攝

鷹架 建築 新北 開罰 違建

相關新聞

85歲老翁陳屍北投民宅蓄水池 警獲報介入調查中

台北市北投區一處民宅內，民眾發現85歲張姓老翁陳屍蓄水池內，今午12時許報警處理，警方獲報封鎖現場調查中，詳細案情待釐清...

避開智慧停車偵測收費 自以為聰明只停一半！小心被罰更重

宜蘭市出現一輛轎車停在智慧停車格，卻有將近一半車身停在車格外，疑似刻意避開智慧偵測收費停「霸王車」，畫面被拍下貼網路社群...

影／狠心男輾斃女友背景曝光…四寶媽再婚出軌殞命 二婚夫吞藥救回

南投王姓男子與吳姓女友起口角，不顧女友以身擋車仍行駛更將其輾斃，吳女家屬今到殯儀館認屍悲痛萬分，並透露吳女曾離婚，與前夫...

蘆洲透天厝驚傳塌陷意外 樓地板崩落波及隔鄰民宅毀電線

新北市蘆洲區光華路150巷內1棟正在拆除的3層樓透天厝，工人上午10時許作業時3樓樓地板突然崩落，碎裂的混凝土塊壓毀鷹架...

疑似酒後失足 加拿大男高雄駁二特區落海命危

高雄市駁二特區大港橋旁今天晚間驚傳溺水，一名47歲加拿大籍男子疑似酒後失足摔落高雄港內，警消獲報後到場救起溺水男子，送醫...

逢甲商圈餐酒館氣爆玻璃碎一地…2員工燒燙傷 疑瓦斯噴槍使用不慎

台中市逢甲商圈一間餐酒館在今天中午疑有氣爆案件，據報是現場員工使用瓦斯噴槍不慎，造成燒燙傷，消防隊據報到場後，將李女、陳...

