蘆洲透天厝拆除工程釀崩塌 新北工務局勒令停工重罰
新北市蘆洲區光華路150巷內1棟正在拆除的3層樓透天厝，今天上午10時許3樓樓地板突然崩落，壓毀鷹架還波及周遭民宅及電纜線，所幸無人受傷受困。新北市工務局到場勘驗勒令停工，對於未做相關安全設施部分已違建築法，最重將開罰9萬元。
蘆洲警方今天上午10時許接獲報案，蘆洲區光華路150巷有民宅鷹架倒塌且壓到電線，延平派出所立即派員到場並在巷內頭尾實施封閉管制。警方經了解現場正在進行民宅拆除作業，過程中樓地板突然崩落，混凝土塊、陽台鐵架掉落壓毀鷹架，還波及周遭民宅及電纜線，經與施工單位確認無人員受困或受傷。
新北市政府工務局表示，第一時間立即會同土木技師至現場進行勘驗事故原因中，並已當場勒令停工，另外有關拆除工程未做妥相關安全設施，涉及違反建築法第84條及89條規定，最重得核處9萬元罰款，且在未提出完善的復工計畫並經審核通過前工地不得復工。
