男子涉酒駕 在台13線苗栗市段撞對向機車、休旅車
38歲徐姓男子涉嫌酒駕，昨天下午開車在台13線苗栗市路段失控，撞及對向1輛機車、1輛休旅車，造成機車騎士輕傷，警方依公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦中。
苗栗警察分局文山派出所昨天下午4點30分接獲報案，台13線苗栗市南勢里路段發生轎車與對向機車、休旅車事故，造成何姓騎士（37歲）受傷，經由救護車送醫，傷勢並無大礙。
警方初步調查，徐男駕駛轎車往南在台13線內側車道，疑因水漂作用，失控打滑到對向，擦撞何男所騎機車，轎車再轉半圈，車尾撞賴姓男子（48歲）駕駛休旅車，徐男測得酒精濃度每公升0.33毫克，何、賴酒測未有飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
