避開智慧停車偵測收費 自以為聰明只停一半！小心被罰更重

宜蘭市出現一輛轎車停在智慧停車格，卻有將近一半車身停在車格外，疑似刻意避開智慧偵測收費停「霸王車」，畫面被拍下貼網路社群，車主挨酸「買得起車，付不起停車費？」縣府調查發現，果然沒有這輛車停車資料，不過未依規定停車，可能被警方開罰最高1200元，比停車費更貴。

宜蘭從去年5月1日啟用智慧停車收費，截至目前全縣約500個智慧車格。宜蘭市宜興路最近出現一輛白色豐田轎車為了避開停車自動感應，部分車身停在車格外，被網友拍下貼文寫「車主直接演示了智慧車位的省錢停車法」，底下一堆網友留言大罵「無恥」，「有錢買車，沒錢繳停車費」，「有辦法檢舉嗎？」

不過也有網友發現，這輛車停放時的前輪歪斜，沒有打直，有可能只是「匆忙暫時停車，但又不想繳費」「輪胎不打正，看得出來是個雞鴨叉燒」「超出停車格，應該可以報警，請警察另外再開罰單」。

記者實地測試，把部分車身停在車格外，確實能避開偵測感應，不必繳停車費。縣政府交通處表示，沒有查到這輛豐田轎車的停車資料，不確定是偵測不到？還是駕駛停不到10分鐘，所以不必繳費？但縣府會與廠商討論，如果是偵測角度問題，將研議檢討修改。