農曆7月苗栗市北勢橋頭連2年死亡車禍 機車、轎車相撞騎士死亡

19歲林姓軍人昨晚雨中在苗栗市北勢大橋頭中華路、經國路口騎車，與轎車相撞，林的頭部受到撞擊，送醫傷重不治，去年農曆7月間同一地點也發生死亡車禍，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警察分局昨天晚上8點20分接獲報案，苗栗市北勢橋頭中華路、經國路口，發生轎車、機車碰撞交通事故，員警到場處理，騎士受重傷送醫，當時下雨視線不良，警方協助管制疏導交通。

警方初步調查，何姓男子（30歲）駕駛轎車由北勢大橋北往南行駛左轉經國路，與由林男沿中華路往北直行機車碰撞，林男送醫搶救， 仍傷重不治，何男經檢測無飲酒，詳細事故原因仍需調查釐清。