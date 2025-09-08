快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆7月苗栗市北勢橋頭連2年死亡車禍 機車、轎車相撞騎士死亡

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

19歲林姓軍人昨晚雨中在苗栗市北勢大橋頭中華路、經國路口騎車，與轎車相撞，林的頭部受到撞擊，送醫傷重不治，去年農曆7月間同一地點也發生死亡車禍，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警察分局昨天晚上8點20分接獲報案，苗栗市北勢橋頭中華路、經國路口，發生轎車、機車碰撞交通事故，員警到場處理，騎士受重傷送醫，當時下雨視線不良，警方協助管制疏導交通。

警方初步調查，何姓男子（30歲）駕駛轎車由北勢大橋北往南行駛左轉經國路，與由林男沿中華路往北直行機車碰撞，林男送醫搶救， 仍傷重不治，何男經檢測無飲酒，詳細事故原因仍需調查釐清。

昨晚這起死亡事故同一地點，去年8月26日農曆7月期間，也發生微型二輪車與轎車相撞車禍，造成騎士死亡案，地方人士議論相當巧合，警方則呼籲駕駛人雨天、夜間等視線不良時上路應放慢車速，隨時注意道路狀況，行經路口或轉彎時，應確實查看四周以消除視線死角視線不佳，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

苗栗市北勢橋頭中華路、經國路口，昨晚雨中發生轎車、機車碰撞交通事故，騎士送醫傷重死亡，案由警方調查處理中。圖／民眾提供
苗栗市北勢橋頭中華路、經國路口，昨晚雨中發生轎車、機車碰撞交通事故，騎士送醫傷重死亡，案由警方調查處理中。圖／民眾提供
苗栗市北勢橋頭中華路、經國路口，昨晚雨中發生轎車、機車碰撞交通事故，騎士送醫傷重死亡，案由警方調查處理中。圖／民眾提供
苗栗市北勢橋頭中華路、經國路口，昨晚雨中發生轎車、機車碰撞交通事故，騎士送醫傷重死亡，案由警方調查處理中。圖／民眾提供
苗栗市北勢橋頭中華路、經國路口，昨晚雨中發生轎車、機車碰撞交通事故，騎士送醫傷重死亡，案由警方調查處理中。圖／民眾提供
苗栗市北勢橋頭中華路、經國路口，昨晚雨中發生轎車、機車碰撞交通事故，騎士送醫傷重死亡，案由警方調查處理中。圖／民眾提供

死亡 苗栗市 交通事故

延伸閱讀

轎車、機車苗栗路口相撞！機車壓在轎車頭下 騎士噴飛受輕傷

苗栗市南苗扒手出沒 婦人損失1.8萬元 警方加強查處宣導

彰化羊肉節登場 白露溫補好時機 消費還可抽轎車金子

國道3號死亡車禍 故障車停輔助車道遭後車追撞駕駛不治

相關新聞

85歲老翁陳屍北投民宅蓄水池 警獲報介入調查中

台北市北投區一處民宅內，民眾發現85歲張姓老翁陳屍蓄水池內，今午12時許報警處理，警方獲報封鎖現場調查中，詳細案情待釐清...

避開智慧停車偵測收費 自以為聰明只停一半！小心被罰更重

宜蘭市出現一輛轎車停在智慧停車格，卻有將近一半車身停在車格外，疑似刻意避開智慧偵測收費停「霸王車」，畫面被拍下貼網路社群...

影／狠心男輾斃女友背景曝光…四寶媽再婚出軌殞命 二婚夫吞藥救回

南投王姓男子與吳姓女友起口角，不顧女友以身擋車仍行駛更將其輾斃，吳女家屬今到殯儀館認屍悲痛萬分，並透露吳女曾離婚，與前夫...

蘆洲透天厝驚傳塌陷意外 樓地板崩落波及隔鄰民宅毀電線

新北市蘆洲區光華路150巷內1棟正在拆除的3層樓透天厝，工人上午10時許作業時3樓樓地板突然崩落，碎裂的混凝土塊壓毀鷹架...

疑似酒後失足 加拿大男高雄駁二特區落海命危

高雄市駁二特區大港橋旁今天晚間驚傳溺水，一名47歲加拿大籍男子疑似酒後失足摔落高雄港內，警消獲報後到場救起溺水男子，送醫...

男子涉酒駕 在台13線苗栗市段撞對向機車、休旅車

38歲徐姓男子涉嫌酒駕，昨天下午開車在台13線苗栗市路段失控，撞及對向1輛機車、1輛休旅車，造成機車騎士輕傷，警方依公共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。