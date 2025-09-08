聽新聞
0:00 / 0:00
農曆7月苗栗市北勢橋頭連2年死亡車禍 機車、轎車相撞騎士死亡
19歲林姓軍人昨晚雨中在苗栗市北勢大橋頭中華路、經國路口騎車，與轎車相撞，林的頭部受到撞擊，送醫傷重不治，去年農曆7月間同一地點也發生死亡車禍，詳細事故原因仍需調查釐清。
苗栗警察分局昨天晚上8點20分接獲報案，苗栗市北勢橋頭中華路、經國路口，發生轎車、機車碰撞交通事故，員警到場處理，騎士受重傷送醫，當時下雨視線不良，警方協助管制疏導交通。
警方初步調查，何姓男子（30歲）駕駛轎車由北勢大橋北往南行駛左轉經國路，與由林男沿中華路往北直行機車碰撞，林男送醫搶救， 仍傷重不治，何男經檢測無飲酒，詳細事故原因仍需調查釐清。
昨晚這起死亡事故同一地點，去年8月26日農曆7月期間，也發生微型二輪車與轎車相撞車禍，造成騎士死亡案，地方人士議論相當巧合，警方則呼籲駕駛人雨天、夜間等視線不良時上路應放慢車速，隨時注意道路狀況，行經路口或轉彎時，應確實查看四周以消除視線死角視線不佳，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言