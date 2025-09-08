影／狠心男輾斃女友背景曝光…四寶媽再婚出軌殞命 二婚夫吞藥救回

南投王姓男子與吳姓女友起口角，不顧女友以身擋車仍行駛更將其輾斃，吳女家屬今到殯儀館認屍悲痛萬分，並透露吳女曾離婚，與前夫育有4子女，再婚後在抖音上認識王男，不料卻因此丟了性命，女婿得知妻子離世後難過得吞藥幸救回。

警方調查，43歲王男與32歲吳女為情侶關係，兩人6日晚上許因生活相處問題發生爭執，王男駕車欲離開，吳女則趴上引擎蓋阻止他離去，王男不顧女友以身擋車，還加速行駛，吳女被車輛推行後摔落地面慘遭輾斃，警方則循線逮捕王男。

吳女家屬今到殯儀館陪同檢警及法醫相驗，見到吳女遺體遭車輛重輾後渾身是傷，相當難過不捨並悲痛表示，她才30出頭卻被活生生重輾慘死，一條生命就這樣沒了，凶手實在太殘忍，盼檢警和法官查明真相，還給死者和家屬一個公道。

據家屬透露，吳女是屏東人曾離婚，與前夫育有4子女，最大的女兒才讀國中，3胞胎兒子也還在讀國小，之後再婚嫁到嘉義去，很像是在抖音上認識王男，但不清楚兩人為什麼會交往，而且才認識2個月，沒想到卻因此丟了性命。

而吳女現任丈夫知道妻子離世後，難過吞下大量藥品欲輕生，幸被救回，家屬表示，吳女遺體之後將移回嘉義男方家中辦理後事。嫌犯家屬表示，不了解王的交友狀況，但其住家附近民眾提到王男脾氣不好是當地問題人物，鄰居都挺怕他的。

檢警今依殺人罪、違反家庭暴力防治罪將王男移送法辦，並向南投地院聲請羈押獲准。王男向檢警供稱，他與女友是透過網路軟體認識，兩人吵架後，他心情不好開車要去喝酒，女友趴在引擎蓋要阻止他出門，而事發當下太生氣才沒停下來。

