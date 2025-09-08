快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

影／狠心男輾斃女友背景曝光…四寶媽再婚出軌殞命 二婚夫吞藥救回

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投王姓男子與吳姓女友起口角，不顧女友以身擋車仍行駛更將其輾斃，吳女家屬今到殯儀館認屍悲痛萬分，並透露吳女曾離婚，與前夫育有4子女，再婚後在抖音上認識王男，不料卻因此丟了性命，女婿得知妻子離世後難過得吞藥幸救回。

警方調查，43歲王男與32歲吳女為情侶關係，兩人6日晚上許因生活相處問題發生爭執，王男駕車欲離開，吳女則趴上引擎蓋阻止他離去，王男不顧女友以身擋車，還加速行駛，吳女被車輛推行後摔落地面慘遭輾斃，警方則循線逮捕王男。

吳女家屬今到殯儀館陪同檢警及法醫相驗，見到吳女遺體遭車輛重輾後渾身是傷，相當難過不捨並悲痛表示，她才30出頭卻被活生生重輾慘死，一條生命就這樣沒了，凶手實在太殘忍，盼檢警和法官查明真相，還給死者和家屬一個公道。

據家屬透露，吳女是屏東人曾離婚，與前夫育有4子女，最大的女兒才讀國中，3胞胎兒子也還在讀國小，之後再婚嫁到嘉義去，很像是在抖音上認識王男，但不清楚兩人為什麼會交往，而且才認識2個月，沒想到卻因此丟了性命。

而吳女現任丈夫知道妻子離世後，難過吞下大量藥品欲輕生，幸被救回，家屬表示，吳女遺體之後將移回嘉義男方家中辦理後事。嫌犯家屬表示，不了解王的交友狀況，但其住家附近民眾提到王男脾氣不好是當地問題人物，鄰居都挺怕他的。

檢警今依殺人罪、違反家庭暴力防治罪將王男移送法辦，並向南投地院聲請羈押獲准。王男向檢警供稱，他與女友是透過網路軟體認識，兩人吵架後，他心情不好開車要去喝酒，女友趴在引擎蓋要阻止他出門，而事發當下太生氣才沒停下來。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

王姓男子與吳姓女友起口角後駕車將女友輾斃，吳女家屬今到殯儀館陪同檢警及法醫相驗，情緒十分悲痛。圖／讀者提供
王姓男子與吳姓女友起口角後駕車將女友輾斃，吳女家屬今到殯儀館陪同檢警及法醫相驗，情緒十分悲痛。圖／讀者提供
王姓男子與吳姓女友起口角後駕車將女友輾斃，吳女家屬今到殯儀館陪同檢警及法醫相驗，情緒十分悲痛。圖／讀者提供
王姓男子與吳姓女友起口角後駕車將女友輾斃，吳女家屬今到殯儀館陪同檢警及法醫相驗，情緒十分悲痛。圖／讀者提供

難過 女友 妻子 遺體 離婚 家暴 殯儀館

延伸閱讀

影／狠心男友不顧女友趴引擎蓋 還加速將她輾斃…警火速逮人

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

頂E奶為信眾解惑 神明乩身「飄哥」火辣身材逼宮陳零九緋聞女友

蕾菈宣布離婚後出國了 辣穿洞洞裝：生活還是要繼續過下去

相關新聞

85歲老翁陳屍北投民宅蓄水池 警獲報介入調查中

台北市北投區一處民宅內，民眾發現85歲張姓老翁陳屍蓄水池內，今午12時許報警處理，警方獲報封鎖現場調查中，詳細案情待釐清...

避開智慧停車偵測收費 自以為聰明只停一半！小心被罰更重

宜蘭市出現一輛轎車停在智慧停車格，卻有將近一半車身停在車格外，疑似刻意避開智慧偵測收費停「霸王車」，畫面被拍下貼網路社群...

影／狠心男輾斃女友背景曝光…四寶媽再婚出軌殞命 二婚夫吞藥救回

南投王姓男子與吳姓女友起口角，不顧女友以身擋車仍行駛更將其輾斃，吳女家屬今到殯儀館認屍悲痛萬分，並透露吳女曾離婚，與前夫...

蘆洲透天厝驚傳塌陷意外 樓地板崩落波及隔鄰民宅毀電線

新北市蘆洲區光華路150巷內1棟正在拆除的3層樓透天厝，工人上午10時許作業時3樓樓地板突然崩落，碎裂的混凝土塊壓毀鷹架...

疑似酒後失足 加拿大男高雄駁二特區落海命危

高雄市駁二特區大港橋旁今天晚間驚傳溺水，一名47歲加拿大籍男子疑似酒後失足摔落高雄港內，警消獲報後到場救起溺水男子，送醫...

男子涉酒駕 在台13線苗栗市段撞對向機車、休旅車

38歲徐姓男子涉嫌酒駕，昨天下午開車在台13線苗栗市路段失控，撞及對向1輛機車、1輛休旅車，造成機車騎士輕傷，警方依公共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。