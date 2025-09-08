阿里山女山客踩空滑落10米邊坡 警消險峻陡坡救援脫困

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警、消昨天中午接獲通報，有名67歲女山友跟團登山健行，在玉山登山口黑森林步道往麟趾山處，不慎踩空摔落10米深邊坡待援，警方組成搜救小隊，因麟趾山海拔2854公尺，搜救小隊於險峻地勢花費2小時，順利將傷者護送下山救治。

竹崎分局阿里山十字聯合所昨天中午接獲通報，有名67歲吳姓女山客和丈夫一同和山友登山健行，在行經玉山登山口黑森林步道往麟趾山1.3公里處，吳女因不慎踩空摔落一旁10米深邊坡，摔落時臉部撞擊樹頭導致顏面嘴角受傷流血且無法行動，丈夫見狀立即報警，因該處地勢險峻陡坡，在原地等候救援。

警方表示，阿里山聯合所於獲報後，隨即與阿里山消防分隊、保七塔塔加小隊、玉管處排雲管理站、嘉義林保分署阿里山工作站等單位組成聯合搜救小隊，於下午1時52分抵達現場初步檢傷包紮，確認傷者意識清楚。搜救人員隨即架設繩索，並使用軟式擔架將傷者拉上步道，接著以人力搬運至玉山登山口。整個救援行動歷時近2小時，傷者於下午3時13分順利送上救護車，由救護車轉送嘉義市聖馬爾定醫院治療，目前狀況穩定。吳女及其丈夫對於警消等救援單位及時到場協助搜救，深表感激。

竹崎分局表示，麟趾山海拔2854公尺，步道高低落差254公尺，屬親民登山路線，雖難度不及百岳，但位處高海拔地區，建議登山客於山區活動時務必注意自身健康狀況與氣候變化，並結伴同行攜帶必要通訊及救援設備以降低突發狀況風險，以免憾事發生。

嘉義縣警消利用軟式擔架以接力方式護送傷者。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣警消於地勢險峻陡坡協助傷者脫困，協助護送至平面道路。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣警消利用軟式擔架以接力方式護送傷者。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣警消於地勢險峻陡坡協助傷者脫困，協助護送至平面道路。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣警消接力協助護送傷者至平面道路上救護車。記者李宗祐／翻攝
