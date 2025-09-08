阿里山女山客踩空滑落10米邊坡 警消險峻陡坡救援脫困

嘉義縣警、消昨天中午接獲通報，有名67歲女山友跟團登山健行，在玉山登山口黑森林步道往麟趾山處，不慎踩空摔落10米深邊坡待援，警方組成搜救小隊，因麟趾山海拔2854公尺，搜救小隊於險峻地勢花費2小時，順利將傷者護送下山救治。

竹崎分局阿里山十字聯合所昨天中午接獲通報，有名67歲吳姓女山客和丈夫一同和山友登山健行，在行經玉山登山口黑森林步道往麟趾山1.3公里處，吳女因不慎踩空摔落一旁10米深邊坡，摔落時臉部撞擊樹頭導致顏面嘴角受傷流血且無法行動，丈夫見狀立即報警，因該處地勢險峻陡坡，在原地等候救援。

警方表示，阿里山聯合所於獲報後，隨即與阿里山消防分隊、保七塔塔加小隊、玉管處排雲管理站、嘉義林保分署阿里山工作站等單位組成聯合搜救小隊，於下午1時52分抵達現場初步檢傷包紮，確認傷者意識清楚。搜救人員隨即架設繩索，並使用軟式擔架將傷者拉上步道，接著以人力搬運至玉山登山口。整個救援行動歷時近2小時，傷者於下午3時13分順利送上救護車，由救護車轉送嘉義市聖馬爾定醫院治療，目前狀況穩定。吳女及其丈夫對於警消等救援單位及時到場協助搜救，深表感激。