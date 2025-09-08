快訊

苗栗心臟重症男子夥同輪椅男跑腿販毒 2男均被判5年以上有期徒刑

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄警方於今年5月間接獲線報，前往轄區一處民宅查緝安非他命毒品交易時，赫然發現2名涉嫌販毒的田姓與崔姓男子竟都身患重症疾病，全案經苗栗地院法官審理後，分別判處田男應執行有期徒刑6年4個月、崔男有期徒刑5年6個月，全案上訴中。

警方指出，當時逮捕正要販賣安非他命毒品的田姓、崔姓男子，發現崔男坐著輪椅行動不便，而田男也是病重身體相當虛弱。將兩人帶回偵辦後，發現崔男曾2度中風、多年前已行動不便，田男則是心臟衰竭需依靠機器續命仍販毒謀生，現場起出含袋重1公克、價值1500元安非他命。

法官審理時，發現崔男曾因販毒多次遭判刑，其中2度刑期長達7年，前年才假釋出監，但崔男仍透過手機通訊軟體販毒，並指示曾因吸食毒品被判刑的田男跑腿。

田男稱，因患有心臟衰竭疾病、需靠機器延長生命，且曾因工傷領有身心障礙手冊；崔男則2度中風，行動不便必須依靠輪椅，且日常生活靠家人伸援，2人被逮後也於偵訊中坦承販毒。

法官審酌2人犯行後，依違反違反毒品危害防制條例分別判處田男應執行有期徒刑6年4個月、崔男有期徒刑5年6個月，全案上訴中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗縣2名身患重症疾病男子因涉嫌販毒遭通霄警方查獲送辦，全案經苗栗地院法官審理後，均被判5年以上有期徒刑。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣2名身患重症疾病男子因涉嫌販毒遭通霄警方查獲送辦，全案經苗栗地院法官審理後，均被判5年以上有期徒刑。記者吳傑沐／攝影

