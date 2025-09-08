快訊

參加體育活動七旬男坐斷護欄摔死 水利局：全面啟動檢視改善

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市淡水區昨上午舉辦「九九體育全民健康」健行活動，不料因木造護欄斷裂造成奪命意外。新北市水利局表示，該處護欄去年10月依通報完成更新維護，這次研判屬自然腐化損壞，將會同淡水區公所全面檢視並研議改善。

淡水區昨上午舉辦淡水區體育會健行活動，70歲李姓男子在濱海路三段與沙崙路口公司田溪旁休息時，木造護欄突然斷裂，他不慎墜落約5公尺深溪邊，送醫搶救仍宣告不治。

水利局今表示，公司田溪步道由淡水區公所受委託辦理，每月清潔時若發現木作護欄損壞，會回報水利局，由水利局逐年針對損壞部分更新；前次依據通報，於113年10月已完成該段護欄更新維護。

水利局指出，經現場檢視，這次斷裂的護欄周邊其他木造護欄尚屬正常，初步研判屬自然腐化導致損壞。局方強調，本周將會同淡水區公所全面檢視公司田溪護欄現況，並研議改善方式，避免類似憾事再度發生。

新北市淡水區昨上午舉辦「九九體育全民健康」健行活動，不料因木造護欄斷裂造成奪命意外。圖／新北市水利局提供
新北市淡水區昨上午舉辦「九九體育全民健康」健行活動，不料因木造護欄斷裂造成奪命意外。圖／新北市水利局提供

