聽新聞
0:00 / 0:00
蘆洲透天厝驚傳塌陷意外 樓地板崩落波及隔鄰民宅毀電線
新北市蘆洲區光華路150巷內1棟正在拆除的3層樓透天厝，工人上午10時許作業時3樓樓地板突然崩落，碎裂的混凝土塊壓毀鷹架還波及周遭民宅及電纜線，所幸無人受傷受困。蘆洲警獲報到場進行封閉管制，並通知工務局派員到場釐清意外原因。
蘆洲警方今天上午10時許接獲報案，蘆洲區光華路150巷有民宅鷹架倒塌且壓到電線，延平派出所立即派員到場並在巷內頭尾實施封閉管制。警方經了解現場正在進行民宅拆除作業，過程中樓地板突然崩落，混凝土塊、陽台鐵架掉落壓毀鷹架，還波及周遭民宅及電纜線，經與施工單位確認無人員受困或受傷。
目前台電公司人員已到場斷電，蘆洲區公所區長也到場了解情形，並通知工務局派員至現場評估，釐清意外發生原因。
