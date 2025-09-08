快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

聽新聞
0:00 / 0:00

蘆洲透天厝驚傳塌陷意外 樓地板崩落波及隔鄰民宅毀電線

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區光華路150巷內1棟正在拆除的3層樓透天厝，工人上午10時許作業時3樓樓地板突然崩落，碎裂的混凝土塊壓毀鷹架還波及周遭民宅及電纜線，所幸無人受傷受困。蘆洲警獲報到場進行封閉管制，並通知工務局派員到場釐清意外原因。

蘆洲警方今天上午10時許接獲報案，蘆洲區光華路150巷有民宅鷹架倒塌且壓到電線，延平派出所立即派員到場並在巷內頭尾實施封閉管制。警方經了解現場正在進行民宅拆除作業，過程中樓地板突然崩落，混凝土塊、陽台鐵架掉落壓毀鷹架，還波及周遭民宅及電纜線，經與施工單位確認無人員受困或受傷。

目前台電公司人員已到場斷電，蘆洲區公所區長也到場了解情形，並通知工務局派員至現場評估，釐清意外發生原因。

大量混凝土塊崩落壓毀鷹架波及隔鄰民宅。記者黃子騰／翻攝
大量混凝土塊崩落壓毀鷹架波及隔鄰民宅。記者黃子騰／翻攝
蘆洲區光華路這棟透天厝今天進行拆除作業時突然發生樓地板崩落意外。記者黃子騰／翻攝
蘆洲區光華路這棟透天厝今天進行拆除作業時突然發生樓地板崩落意外。記者黃子騰／翻攝
這間拆除中的透天厝3樓樓地板崩落。記者黃子騰／翻攝
這間拆除中的透天厝3樓樓地板崩落。記者黃子騰／翻攝

鷹架 台電 透天厝

延伸閱讀

影／蘆洲大叔當街「持槍」向老媽媽要錢 警方查扣玩具啾啾卡賓槍

疑松香水釀災？高雄透天厝火警7口逃生 1大人、1女童燒傷嚴重

紓解永安大橋車流 蘆洲永安南路二段9月禁左轉中原路　

高雄港狂風暴雨 旗津大樓鷹架倒塌壓毀電線釀千戶停電

相關新聞

蘆洲透天厝驚傳塌陷意外 樓地板崩落波及隔鄰民宅毀電線

新北市蘆洲區光華路150巷內1棟正在拆除的3層樓透天厝，工人上午10時許作業時3樓樓地板突然崩落，碎裂的混凝土塊壓毀鷹架...

普度盛事後3天遭撞毀 鹿港玉安宮牌樓瞬間倒塌畫面曝光

25歲的阮姓男移工昨天開車行經彰化縣鹿港鎮鹿和路四段時，疑因疲勞駕駛，直接撞上當地信仰中心「玉安宮」18年一次的大普度牌...

影／狠心男友不顧女友趴引擎蓋 還加速將她輾斃…警火速逮人

南投一名王姓男子6日疑與女友發生爭執後駕車要離去，其吳姓女友涉險以身擋車，他卻狠心不顧女友仍趴在引擎蓋上持續加速行駛，吳...

疑似酒後失足 加拿大男高雄駁二特區落海命危

高雄市駁二特區大港橋旁今天晚間驚傳溺水，一名47歲加拿大籍男子疑似酒後失足摔落高雄港內，警消獲報後到場救起溺水男子，送醫...

阿里山女山客踩空滑落10米邊坡 警消險峻陡坡救援脫困

嘉義縣警、消昨天中午接獲通報，有名67歲女山友跟團登山健行，在玉山登山口黑森林步道往麟趾山處，不慎踩空摔落10米深邊坡待...

苗栗心臟重症男子夥同輪椅男跑腿販毒 2男均被判5年以上有期徒刑

苗栗縣通霄警方於今年5月間接獲線報，前往轄區一處民宅查緝安非他命毒品交易時，赫然發現2名涉嫌販毒的田姓與崔姓男子竟都身患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。