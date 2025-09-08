民眾李先生停放於介新街路旁的自小客車，右後方車窗突然破裂成蜘蛛網狀。圖：讀者提供

桃園警分局大樹派出所昨(7)日15時25分接獲報案，民眾李先生停放於介新街路旁的自小客車，右後方車窗突然破裂成蜘蛛網狀。警方趕抵現場時，車輛雖依規定停放且僅停不到半小時，卻遭到不明原因破壞，讓車主相當錯愕。

警方隨即調閱周邊監視器，發現期間並無人靠近車輛，但現場遍布小塊碎石。進一步追查後，發現對面空地有工人正在使用除草機施工，因作業噴射出泥土與碎石，極可能導致小石塊擊中車窗，造成玻璃破裂。

員警當場與工地人員溝通說明，並指出相關跡證。工地人員經確認狀況後，聯繫負責人願意與車主協調後續賠償事宜。警方提醒，工地施工應加強防護措施，以避免類似意外再次發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：車停路旁窗戶無故碎裂 桃警追查揪出真相