桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市昨日凌晨4時許約20輛自小客車疑似聚集於觀音區大潭電廠周邊。圖：讀者提供

桃園市昨(7)日凌晨4時許約20輛自小客車疑似聚集於觀音區大潭電廠周邊，可能有集體飆車之虞。楊梅警分局獲報後立即啟動區域聯防調派警力，針對轄內主要道路加強巡邏監控，同時調閱沿線監視器畫面，嚴密掌握車輛動態。

警方發現小貨車駕駛無照上路。圖：讀者提供

警方提到，昨日凌晨接獲通報後，研判該批車輛欲往新屋區方向行駛，後續以監視器監控發現，車輛疑似正沿著台15線往新竹縣方向移動。大坡派出所副所長游宏森與警員葉才競，以及永安派出所所長黃仁佑，隨即於新屋區昭靈宮前設置攔檢點，對可疑車隊約15部自小客進行全面攔查。警方逐一檢視車輛狀況與駕駛人身分，並未發現違規或違法情事。雖然最終並無違法事證，但警方仍當場對駕駛人進行告誡，勿有聚眾競速等危險駕車行為。

警方表示，頭洲派出所於昨日7時許亦接獲報案有車輛飆車，經過警方到場巡視雖未發現有飆車情形，但發現一部疑似為「運兵車」之小貨車，警方隨即上前盤查，經查發現該車駕駛竟無照上路，後續依法開罰並將其查扣。除此以外，對於其他疑似參與聚集之車輛，警方已調閱監視器針對相關違規進行開罰。

楊梅分局強調，警方對於危險駕車行為一向採取「零容忍」態度，將持續結合勤務規劃及情資蒐集，針對易有車輛聚集或深夜競速的路段加強巡邏與攔檢。同時也呼籲年輕族群切勿以「深夜車聚」為掩護從事競速活動，應以安全駕駛為優先，避免因一時衝動釀成不可挽回的憾事。

本文章來自《桃園電子報》。原文：20小客車深夜聚集擾動社區 楊梅警出手維護安寧

桃園 開罰 監視器

