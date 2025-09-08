88歲失智翁騎車尋友4小時騎20公里倒臥街頭 清水警救援

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名88歲失智老翁騎車要尋友，從台中市北屯區住處騎4小時，騎錯方式騎到海線，騎了20公里體力不支倒臥街頭，清水警分局員警獲報到場救援，送醫並在醫院全程陪同，通知家屬帶回，家人才鬆了一口氣。

台中市北區88歲許姓老翁日前下午2時獨自騎機車外出找朋友，當晚6時未歸，家人發現立即到老翁經常與朋友聯天的去處但都未發現，向鄰近警方報案請求協尋。

台中市清水警分局明秀派出所巡佐方敬仁、警員陳昭延當晚7時3分獲報，沙鹿區台灣大道有一名老翁疑似倒地不起。警方立即趕赴現場，現場民眾指稱，老翁停車時疑似雙腳無力支撐而倒地不起，警方檢視老翁身體發現左手擦傷，與老翁對談發現他無法應答，對於姓名年籍及住處均已忘記。

老翁想了好久說「我騎車要找朋友但騎很久，好像沒很遠，但我真的不記得了」，員警安慰他「沒關係，不要緊張，我們來幫你」，警方從老翁隨身物品找到年籍資料，再從車號比對後，證實老翁住台中市北區，家屬已通報協尋協尋人口，隨即聯繫家屬，並通知救護車到車協助老翁到光田醫院治療觀察，幸無大礙，等待家屬到期間，警方全程在醫院陪同老翁聊天直到家屬接回老翁。

警方也協助家屬申請社會局的「愛心手環」，以利日後辨識與協尋；明秀派出所長楊勝傑表示，家中如有年邁或失智長者，應避免單獨外出，建議申請愛心手環或定位裝置，能在緊急情況下協助警方快速找到家屬，降低意外發生的風險。

台中一名88歲失智翁要尋友，4小時騎20公里體力不支倒臥沙鹿區街頭，姓名全忘，清水警協助送醫並全程陪同。圖／警方提供
台中一名88歲失智翁要尋友，4小時騎20公里體力不支倒臥沙鹿區街頭，姓名全忘，清水警協助送醫並全程陪同。圖／警方提供

