又見馬路殺手！小貨車備胎突掉落苗128縣道 警循線追查車主領回

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣道苗128線5.2公里處，上周四中午有駕駛發現前方小貨車突掉落一顆完整輪胎，嚇得趕緊閃避並報警處理；轄區通霄警方今表示，經調閱路口監視器比對確認後，已通知車主領回。

4日中午烏眉派出所接獲民眾報案，稱於苗128線5.2公里處，有車輛備用輪胎掉落於道路上，有影響行車安全之虞。警員陳裕昕接獲通報後立即趕赴現場，發現該輪胎疑似為車輛備用輪胎，掉落位置靠近車道中央，具有一定交通風險，為避免意外發生，旋將輪胎移至路旁安全處。

通霄警方表示，通過報案民眾提供的行車紀錄器畫面，再調閱沿線路口監視器比對查證車輛資訊，成功掌握車牌號碼，順利聯繫到傅姓車主。

據了解，該車備用輪胎疑似因螺絲老舊鬆脫，自車底掉落，傅姓車主於接獲通知後，立即前往派出所領回備用輪胎，除了對警方現場處置表達感謝外，也慶幸未造成交通事故

通霄警分局提醒民眾，應定期檢查車輛狀況，特別是車底結構及備用輪胎固定裝置，避免因老化或鬆脫導致物品掉落，危及行車安全。

苗栗縣道苗128線5.2公里處，上周四中午有駕駛發現前方小貨車突掉落一顆完整輪胎，嚇得趕緊閃避並報警處理。圖／警方提供
苗栗縣道苗128線5.2公里處，上周四中午有駕駛發現前方小貨車突掉落一顆完整輪胎，嚇得趕緊閃避並報警處理。圖／警方提供
傅姓車主接獲警方通知後，立即前往派出所領回備用輪胎，除了對警方現場處置表達感謝外，也慶幸未造成交通事故。圖／警方提供
傅姓車主接獲警方通知後，立即前往派出所領回備用輪胎，除了對警方現場處置表達感謝外，也慶幸未造成交通事故。圖／警方提供

