普度盛事後3天遭撞毀 鹿港玉安宮牌樓瞬間倒塌畫面曝光
25歲的阮姓男移工昨天開車行經彰化縣鹿港鎮鹿和路四段時，疑因疲勞駕駛，直接撞上當地信仰中心「玉安宮」18年一次的大普度牌樓，造成牌樓倒塌，車輛車頭全毀，幸好駕駛沒有受傷，但這場意外也導致現場雙向道路一度封閉。
警方對阮男實施酒測，確認酒測值為0，排除酒駕。但由於車輛撞擊力道大，牌樓當場被撞到傾斜倒塌，阮男車輛的右前車頭也嚴重毀損，零件散落一地，周邊用路人見狀及時閃避。
被撞的玉安宮牌樓才剛在9月4日圓滿完成「十八年一次的唐山大普度」宗教盛事，活動盛大順利，沒想到牌樓還沒拆，就被撞壞。
警方指出，昨天上午11點左右阮姓男子開車沿鹿和路四段由北往南行駛，疑似因精神不濟、未注意車前狀況，在沒有減速下就衝向路邊牌樓，因龐大牌樓倒塌佔據路面，鹿和路四段雙向道路暫時封閉，進行障礙清除，警方到場協助交通疏導並通知相關單位清除道路障礙，完成後才開放通行。
