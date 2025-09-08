影／巧合？ 豐原同一個路口行人庇護島二小時被撞二次

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區昨晚大雨，中正路和成功路口行人庇護島二小時內被車撞二次，無人員受傷，警方研判昨晚下雨視線受影響，提醒駕駛雨中開車更要注意車前狀況。

豐原警分局表示，昨晚陸續接獲通報，豐原區中正路與成功路口接連發生兩起轎車碰撞行人庇護島的交通事故

第一起事故發生在昨晚上7時10分，43歲尤姓男子開車行駛於成功路內側快車道，左轉進入中正路時，左前車頭不慎撞上中正路的行人庇護島。

第二起事故發生於昨晚9時21分，29歲洪姓女子自中正路左轉進入成功路時，左側車身亦不慎碰撞同一個庇護島。

兩起事故中，駕駛人酒測值皆為0，無人員傷亡，僅車輛受損，詳細肇事原因將由交通警察大隊進一步分析研判。

警方表示，此路口行人庇護島以前曾發生事故後，邀集相關單位研擬增設反光設施，目前已增設警示設施。

豐原交通分隊小隊長覃遠征表示，昨晚下雨會影響用路人行車視線，呼籲用路人，雨天駕車應放慢速度，注意無論大車或小車皆存在「內輪差」問題，駕駛人行經路口轉彎時應減速慢行，注意車前狀況及視野死角，轉彎時注意與庇護島保持安全距離，切勿以「切西瓜」方式抄捷徑提早轉彎，確保自己與其他用路人的行車安全。

豐原區中正路與成功路口昨晚接連發生二件轎車碰撞行人庇護島的交通事故。圖／民眾提供
豐原區中正路與成功路口昨晚接連發生二件轎車碰撞行人庇護島的交通事故。圖／民眾提供
豐原區中正路與成功路口昨晚接連發生二件轎車碰撞行人庇護島的交通事故。圖／民眾提供
豐原區中正路與成功路口昨晚接連發生二件轎車碰撞行人庇護島的交通事故。圖／民眾提供

