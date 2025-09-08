影／巧合？ 豐原同一個路口行人庇護島二小時被撞二次

台中市豐原區昨晚大雨，中正路和成功路口行人庇護島二小時內被車撞二次，無人員受傷，警方研判昨晚下雨視線受影響，提醒駕駛雨中開車更要注意車前狀況。

豐原警分局表示，昨晚陸續接獲通報，豐原區中正路與成功路口接連發生兩起轎車碰撞行人庇護島的交通事故。

第一起事故發生在昨晚上7時10分，43歲尤姓男子開車行駛於成功路內側快車道，左轉進入中正路時，左前車頭不慎撞上中正路的行人庇護島。

第二起事故發生於昨晚9時21分，29歲洪姓女子自中正路左轉進入成功路時，左側車身亦不慎碰撞同一個庇護島。

兩起事故中，駕駛人酒測值皆為0，無人員傷亡，僅車輛受損，詳細肇事原因將由交通警察大隊進一步分析研判。

警方表示，此路口行人庇護島以前曾發生事故後，邀集相關單位研擬增設反光設施，目前已增設警示設施。