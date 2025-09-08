快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

韓WiC世界創新發明賽 台灣隊消防研發成果奪3金1銀

中央社／ 台北8日電

內政部消防署今天表示，韓國WiC世界創新發明大賽今年共19國參與，台灣隊伍以4項消防研發成果參賽，斬獲3金1銀佳績，其中「火鳳攻擊包」更榮獲大會最高榮譽特別獎。

消防署上午發布新聞稿表示，2025年第11屆韓國WiC世界創新發明大賽已於8月24日圓滿落幕，台灣隊伍以「火場救援拖運墊」、「火鳳攻擊包」（PhoenixAttack Pack）、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」共4項消防研發成果參賽，大放異彩斬獲3金1銀。

台灣隊伍獲獎成果包括，金牌－火場救援拖運墊、台北市消防局隊員許文政；金牌－室內電動車滅火系統、消防署I867922發明專利；金牌－火鳳攻擊包、消防署M669552新型專利；銀牌－半身固定搬運背板、台中市消防局隊員王柏寓。

其中，「火鳳攻擊包」更榮獲大會最高榮譽SpecialAward特別獎，這是由消防署消防科技研發辦公室技士宋明哲與台中市消防局研究人員陳武記共同設計，改良現有使用的火災搶救攻擊包，並利用廢棄水帶回收重製，兼具實用性與環保理念，因此脫穎而出。

消防署長蕭煥章說，本屆比賽吸引包括美國、加拿大、台灣、菲律賓、馬來西亞、越南等19國參與，展現多元創新能量與應用實力。

他提到，台灣消防人員在今年7月參加2025新加坡國際發明展暨發明競賽，獲得2面銀牌的優異成績，緊接著在8月韓國WiC大賽表現亮麗，代表台灣在消防工作的創新研發受到國際間肯定，更象徵台灣消防在「救災裝備創新」、「科研應用落實」及「環境永續推動」3大領域的堅強實力。

消防署表示，未來將持續努力深化跨領域研發與實務驗證，將消防科研能量推向國際舞台，推動消防裝備朝向高效能、低負擔、環保永續方向精進，不僅守護台灣，更期許在全球防災與創新研發領域發光發熱。

金牌 馬來西亞

延伸閱讀

為討10萬元衝友人家狂噴滅火器 莽男遭阻竟踹門砸磚秒遭逮

台南永康廣告印刷社竄大量濃煙 一家5口睡夢中驚醒逃生

阿公田裡裝「山豬吊」5歲孫誤踩 消防人員救出無礙 新北市府要罰

台南消防中元普度募白米1800公斤與罐頭食品捐社福機構

相關新聞

影／狠心男友不顧女友趴引擎蓋 還加速將她輾斃…警火速逮人

南投一名王姓男子6日疑與女友發生爭執後駕車要離去，其吳姓女友涉險以身擋車，他卻狠心不顧女友仍趴在引擎蓋上持續加速行駛，吳...

高雄男派出所外爆行車糾紛 見警上前車上同夥竟撞員警逃逸

高雄陳姓、郭姓男子昨天下午4時許在岡山甲圍派出所外與人發生行車糾紛，員警見狀出外了解，結果郭、陳二人卻上車朝員警衝撞，警...

疑似酒後失足 加拿大男高雄駁二特區落海命危

高雄市駁二特區大港橋旁今天晚間驚傳溺水，一名47歲加拿大籍男子疑似酒後失足摔落高雄港內，警消獲報後到場救起溺水男子，送醫...

影／巧合？ 豐原同一個路口行人庇護島二小時被撞二次

台中市豐原區昨晚大雨，中正路和成功路口行人庇護島二小時內被車撞二次，無人員受傷，警方研判昨晚下雨視線受影響，提醒駕駛雨中...

高雄男買早餐見警神色緊張 趁隙拔腿狂奔百公尺遭逮原因曝光

25歲徐姓男子5日上午11時30分在高市南台路買早餐，巡邏員警經過，徐男和警方對上眼立即轉頭，員警發現事有蹊蹺趨前盤查，...

買50元燒餅付千元鈔老闆娘給2次950元 東勢警幫找回錢

一名客人到台中東勢燒餅店買50元燒餅，付一千元紙鈔，老闆娘忙中有錯，找二次950元給客人，後來查帳才發現，東勢警分局員警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。