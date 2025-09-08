韓WiC世界創新發明賽 台灣隊消防研發成果奪3金1銀

內政部消防署今天表示，韓國WiC世界創新發明大賽今年共19國參與，台灣隊伍以4項消防研發成果參賽，斬獲3金1銀佳績，其中「火鳳攻擊包」更榮獲大會最高榮譽特別獎。

消防署上午發布新聞稿表示，2025年第11屆韓國WiC世界創新發明大賽已於8月24日圓滿落幕，台灣隊伍以「火場救援拖運墊」、「火鳳攻擊包」（PhoenixAttack Pack）、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」共4項消防研發成果參賽，大放異彩斬獲3金1銀。

台灣隊伍獲獎成果包括，金牌－火場救援拖運墊、台北市消防局隊員許文政；金牌－室內電動車滅火系統、消防署I867922發明專利；金牌－火鳳攻擊包、消防署M669552新型專利；銀牌－半身固定搬運背板、台中市消防局隊員王柏寓。

其中，「火鳳攻擊包」更榮獲大會最高榮譽SpecialAward特別獎，這是由消防署消防科技研發辦公室技士宋明哲與台中市消防局研究人員陳武記共同設計，改良現有使用的火災搶救攻擊包，並利用廢棄水帶回收重製，兼具實用性與環保理念，因此脫穎而出。

消防署長蕭煥章說，本屆比賽吸引包括美國、加拿大、台灣、菲律賓、馬來西亞、越南等19國參與，展現多元創新能量與應用實力。

他提到，台灣消防人員在今年7月參加2025新加坡國際發明展暨發明競賽，獲得2面銀牌的優異成績，緊接著在8月韓國WiC大賽表現亮麗，代表台灣在消防工作的創新研發受到國際間肯定，更象徵台灣消防在「救災裝備創新」、「科研應用落實」及「環境永續推動」3大領域的堅強實力。

消防署表示，未來將持續努力深化跨領域研發與實務驗證，將消防科研能量推向國際舞台，推動消防裝備朝向高效能、低負擔、環保永續方向精進，不僅守護台灣，更期許在全球防災與創新研發領域發光發熱。