影／狠心男友不顧女友趴引擎蓋 還加速將她輾斃…警火速逮人

南投一名王姓男子6日疑與女友發生爭執後駕車要離去，其吳姓女友涉險以身擋車，他卻狠心不顧女友仍趴在引擎蓋上持續加速行駛，吳女遭推行後摔落地面並慘遭輾斃，警方循線3小時內將王男緝捕到案，今依殺人等罪嫌將其移送法辦。

據了解，上周六（6日）8時許，有民眾看見一部藍色車輛快速行駛經過中華路與自立一路路口，該車輛前方引擎蓋上還趴著一名女子，嚇得通報警方，但員警到場時，該女子已趴臥在馬路上，且疑遭車輛輾壓，通報119送醫，並展開偵辦。

警方調查，43歲王男與32歲吳女為情侶關係，兩人6日晚上8時許因細故發生爭執，爭吵過後，王男欲駕車離開，吳女卻從屋內衝出並趴在車輛引擎蓋上欲阻止男友離去，但王男未予理會加速行駛，吳女摔落地面遭推行輾壓更駕車逃逸。

由於，吳女遭車重輾造成臉部、左胸及左腹擦挫傷、右腳嚴重粉碎性骨折，因傷勢嚴重仍在6日晚上9時34分宣告不治。而警方經調閱路口監視器並釐清案情後，查出王嫌逃逸至台中市區，向南投地檢署主任檢察官報告後漏夜派員逮人。

警方表示，6日晚上獲報該案後，立即向南投地方檢察署通報案況，後許由檢察官指揮並連夜派員至台中市區查緝，3小時內就在台中市公園路緝獲王嫌，並查扣涉案車輛，當場進行鑑識採證也在該車輛底盤尚留有被害人的殘破衣物及毛髮。

南投警分局表示，6日該局獲報該案後，立刻調閱路口監視器及查證雙方身分瞭解相關案情後，在3小時內火速破獲逮人而王嫌涉案事證明確，經調查偵訊後，今天依殺人罪、違反家庭暴力防治罪移送台灣南投地方檢察署偵辦，並建請羈押。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線