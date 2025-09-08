高雄男買早餐見警神色緊張 趁隙拔腿狂奔百公尺遭逮原因曝光

25歲徐姓男子5日上午11時30分在高市南台路買早餐，巡邏員警經過，徐男和警方對上眼立即轉頭，員警發現事有蹊蹺趨前盤查，徐趁隙拔腿狂逃百公尺，連拖鞋都掉了，後被警方追上壓制在地，查出是逃了1.2年身背5條案通緝犯。

新興警分局中正三路派出所2名巡邏員警5日上午11時30分騎警用機車巡經南台路，在早餐店買早餐的徐姓男子看到員警隨即轉頭，警方察覺有異，趨前盤查，徐男假裝配合，趁警方查詢時竟轉身拔腿狂逃。

員警在後尾追百公尺，徐男跑得連拖鞋都掉在地，最後赤腳被警方追上，氣喘喘吁吁遭壓制在地就逮。

警方盤查徐身分，查出他是高雄院檢、桃園地檢、澎湖地院發布的詐欺、偽造文書、不能安全駕駛及妨害秩序等5案通緝犯，逃亡約1年2個月，其中妨害秩序和酒駕案須入監執行2年。

徐男稱，因警方盤查，擔心通緝身分曝光入獄，才拔腿逃離現場，試圖擺脫查緝，警訊後依5條通緝案分別解送院檢歸案。

