買50元燒餅付千元鈔老闆娘給2次950元 東勢警幫找回錢

一名客人到台中東勢燒餅店買50元燒餅，付一千元紙鈔，老闆娘忙中有錯，找二次950元給客人，後來查帳才發現，東勢警分局員警從監視器畫面線索聯絡到這名客人，確認找錯錢，幫老闆娘找回多給的950元。

這家東勢燒餅店李姓闆娘賣燒餅多年，日前忙碌中重複找錢給顧客，結餘後發現帳款短少，調閱店內監視器畫面查看確實重複找錢，拿影像檔帶至派出所尋求警方協助，警方確定該名顧客離去方向後，調閱周邊監視器畫面比對顧客身型及機車樣式，電話聯繫該顧客是否有至店家消費，顧客表示有消費，並同意至派出所與店家觀看監視器影像，顧客觀看影像後已返還店家金額。

燒餅店家闆娘表示，客人消費50元，拿一千元鈔付費，她重覆找錢給客人二次950元，她小本生意，希望透過正當途徑找回多找的錢，理解顧客可能是無心之舉。