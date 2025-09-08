快訊

中壢警深化「車輛慢看停，行人安全行」的理念，以期提升用路人對行人安全的重視。圖：警方提供

為響應114年全國交通安全月，中壢警察分局積極推動「人本交通—停讓文化」，透過官方網站與臉書粉絲專頁進行全面性宣導， 深化「車輛慢看停，行人安全行」的理念，以期提升用路人對行人安全的重視，共同建構一個友善且安全的交通環境。

近年來，行人事故頻傳，肇事原因不僅包括駕駛人未禮讓行人，亦涉及行人自身的不當行為，例如跨越雙黃線、不遵守號誌或任意穿越馬路。為此，中壢警分局特別強調「雙向責任」的重要性。其中，今年未停讓行人之取締件數為3,772件，較去年同期增加1,099件（去年為2,673件），增幅約41.1%。因此，呼籲行人應在合法穿越道上舉手示意並快速通過，同時注意左右來車，尤其大型車輛的視覺死角，以確保自身安全並展現對駕駛人的尊重。

S 793296900 0 0
中壢警深化「車輛慢看停，行人安全行」的理念，以期提升用路人對行人安全的重視。圖：警方提供

此外，中壢警分局於轄內易發生酒駕場所停車場出入口，設置防制酒駕宣導看板及行人安全告示，提醒駕駛人發動車輛前保持警覺，切勿酒後駕車，並隨時注意行人動態。強化「行人路權優先」及「安全用路」觀念，形成實體與數位並行的宣導模式，進一步落實「源頭管理、事前防範」的交通安全策略。

中壢警分局長林鼎泰表示，交通安全是全民共同的責任。他呼籲駕駛人應養成「慢、看、停」的習慣，尤其在無號誌路口更應優先禮讓行人；而行人則必須建立「安全行」的觀念，遵守號誌及穿越規定。唯有駕駛與行人彼此尊重、各司其職，並結合多元宣導手法，才能有效降低事故發生率，共同打造更安全、更和諧的用路環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：響應交通安全月 中壢警多元宣導共建安全環境

