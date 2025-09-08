高雄男派出所外爆行車糾紛 見警上前車上同夥竟撞員警逃逸

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓、郭姓男子昨天下午4時許在岡山甲圍派出所外與人發生行車糾紛，員警見狀出外了解，結果郭、陳二人卻上車朝員警衝撞，警方開槍制止仍被他們逃逸，昨深夜掌握陳男、郭男下落後，分別前往左營、鼓山逮人，依妨害公務恐嚇及妨害自由等罪嫌送辦。

警方表示，昨天下午4時許，甲圍派出所外傳出車輛疑似撞擊及爭吵聲，所內備勤員警立即前往查看，發現一輛白色轎車乘客自後座下車後，拍打後方轎車駕駛座車窗，警方立即上前制止。

不料該名叫囂男子見員警上前，竟跑回車上，同車的駕駛也不理會攔查，直接踩油門衝撞員警，員警在危急之際拔槍朝車輛左前方射擊制止，仍被該車逃逸，手臂也因盤查受傷。

岡山分局立即成立專案小組，調閱沿線監視器並掌握涉案車輛動態，於昨晚間11時許，陸續在左營及鼓山區將涉案39歲陳男、33歲郭男、25歲謝女等三人查緝到案。

據了解，陳男、郭男、謝女等人均非通緝犯，當時也無酒駕等狀況，當時開車衝撞員警的則為租賃車，全案警詢後，加重妨害公務、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送偵辦。

陳男、郭男、謝女涉嫌衝撞員警，昨天被警方追捕到案。記者張議晨／翻攝
陳男、郭男、謝女涉嫌衝撞員警，造成員警手臂擦傷，昨天被警方追捕到案。記者張議晨／翻攝
岡山 恐嚇 妨害公務

