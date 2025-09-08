國10仁武路段大貨車撞遊覽車 2駕駛傷重送醫事故原因曝

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道10號西向5.4公里近仁武匝道入口處昨天深夜10時許發生車禍。林姓男子駕駛大貨車追撞前方由韓男駕駛遊覽車，造成韓男重傷命危，林也因車體變形大腿骨折，一旁吳姓乘客也受傷，均送往醫院急救，國道警方已測繪釐清肇事。

警方表示，韓男（57歲）當時駕駛遊覽車停於事故路段外側路肩，林男（26歲）駕駛大貨車，疑似未注意車前動態，從遊覽車後方迎面撞上。

高雄市消防局獲報後到場，韓男疑受強烈撞擊，救護車抵達時意識模糊，林男則大腿骨折，一旁吳姓乘客則受輕傷，意識清楚，三人均送醫搶救。

事故造成國道10號西向交通回堵，警方值得今凌晨12時許仍在排除，詳細肇事原因由本大隊田寮分隊及刑事組持續調查釐清中。

高雄國道十號仁武交流道前路段昨晚發生追撞車禍。記者張議晨／翻攝
