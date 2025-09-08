聽新聞
曼陀羅葉當成南非葉？ 台東3婦疑誤食送醫

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東3婦人稱前天摘取「南非葉」食用，衛生局人員昨前往採樣，發現疑為有毒性的曼陀羅而非南非葉。記者徐白櫻／翻攝
3名婦人前天在台東縣知本溫泉區喝茶後身體不適送醫，其中1人一度意識模糊。台東縣衛生局追查，3人喝茶前另到白玉瀑布附近摘取樹葉，衛生局人員昨前往採集，初步判斷吃下的恐是有毒性的曼陀羅葉，而非她們認為的南非葉，正進一步送驗。

3名病患前天皆已出院，台東縣衛生局食品藥政科表示，醫生原研判是抗乙醯膽鹼中毒，但症狀也與生物鹼中毒相似，待檢驗出爐才能確定。

林姓婦人及黃姓姊妹前天到知本溫泉區健行，中午時分前往卑南鄉一家茶藝館欲用餐，出餐前老闆先請她們喝紅烏龍茶，豈料半小時內，3人陸續出現頭暈、嘔心等疑似中毒症狀，其中1人瞳孔不等大、意識模糊。衛生局人員前天抽驗餐廳的紅烏龍茶包及茶湯，但追查發現，其他兩桌顧客同樣飲用紅烏龍茶，卻無異狀。

林姓婦人也告知衛生局，用餐前曾在白玉瀑布摘取「南非葉」食用，因南非葉具抗菌消炎及降血壓等功效，以前就有吃過，前天1人吃1片，另方面，3人以前沒有喝茶習慣，事發早上沒吃東西，空腹喝2小杯紅烏龍茶，喝完不久即感覺頭暈、手腳不太協調，很像喝醉酒。

為此，衛生局人員由林女帶領，前往白玉瀑布現場採集「南非葉」並送往化驗，約1周會有結果，不過初步請植物專家鑑識，這樹葉極可能是曼陀羅葉而非南非葉，病徵也十分吻合。

根據農業部知識網站，曼陀羅多含抗乙醯膽鹼物質，花朵乾燥後可入藥，治哮喘、瘡瘍等，稱作「洋金花」，花為麻醉劑、鎮靜劑及瞳孔擴大劑，花型大如喇叭狀，具特殊香氣，有些民眾聞後有暈眩感，誤食恐口乾舌燥、吞嚥困難、產生幻覺等症狀。

