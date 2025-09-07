快訊

台中站前秀泰兩女觀影用手機、聊天引不滿 男客呼巴掌、腳踢遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中站前秀泰影城在今晚8時許，傳出有顧客打人糾紛，兩名女子疑因在電影院聊天、用手機，引發另名男顧客不滿後，該名男客涉嫌以腳踢、呼巴掌方式，傷害兩名女子，有網友在臉書發文指控，第三警分局表示，涉案男子已被帶回派出所，將依傷害罪送辦。

經查，吳姓（18歲）、黃姓少女（16歲）今晚7時許到台中秀泰影城看電影，隔壁座位的陳姓男子（42歲）疑因不滿兩女在電影院內使用手機螢幕過亮、聊天聲音過大而不滿。

吳女先被陳男拉住、拖離座位，陳以手腳攻擊吳女，造成吳女雙腳膝蓋擦傷、上衣右下角破損，黃女見狀後立即上前制止，黃女在保護吳女過程中遭波及，造成黃女左耳受傷，陳男停止攻擊後返回座位，第三警分局獲報到場後，將陳男帶回，全案警詢後依傷害罪送辦。

警方呼籲，面對問題應保持理性，切勿藉故生端，警方對於觸法分子均將嚴正執法、從嚴究辦，以維護社會秩序及保障

發文的網友表示，「台中治安怎麼了」，他的女兒與朋友今晚一起到台中秀泰影城看電影，卻遭另名男子拖出電影院打，甚至還有腳踢女生、呼巴掌的動作，女兒因出面制止，也被呼巴掌。

台中站前秀泰影城今晚發生兩名女顧客遭男客毆打的糾紛，涉嫌打人的陳姓男子被警方帶回法辦。記者陳宏睿／翻攝
台中站前秀泰兩女觀影用手機、聊天引不滿 男客呼巴掌、腳踢遭訴

