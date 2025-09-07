撞分隔島後衝對向車道！21歲男駕賓士車和接駁車對撞 釀2傷

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

21歲陳男晚間6時許駕駛賓士車行經新店區環河路時，不明原因撞上中央分隔島後衝入對向車道，再撞上對向48歲李女駕駛的台北市殯葬處接駁車，導致李女骨折、賓士車乘客18歲郭女擦挫傷，確切肇因仍待警方調查。

新店警方今晚6時許接獲報案，新店區環河路發生交通事故。警方到場經查21歲陳男駕駛賓士車沿環河路內側車道往台北方向行駛時，不明原因撞上分隔島後越入對向車道，此時對向48歲李女駕駛懷恩接駁專車行經，見狀閃避不及與賓士車發生碰撞。

巨大撞擊力導致接駁車左前車頭凹陷，駕駛李女受困車內骨折，送醫後無生命危險。賓士車駕駛陳男左腳扭傷並未送醫，車上的18歲乘客郭姓女子則擦挫傷送醫治療。警方對雙方駕駛進行酒測發現均未喝酒，初判疑因賓士車駕駛未注意車前狀況釀禍，確切肇責歸屬仍待釐清。

賓士車撞上分隔島後衝入對向車道，撞上一輛懷恩接駁專車。記者黃子騰／翻攝
賓士車撞上分隔島後衝入對向車道，撞上一輛懷恩接駁專車。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將受困車內的李女救出送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將受困車內的李女救出送醫。記者黃子騰／翻攝

車道 骨折 車行 車禍

相關新聞

台中大雷雨各地傳災情！北屯大坑積水混泥流 西屯區樹木倒砸2車1人傷

台中市今天傍晚下起大雷雨，氣象署針對台中市北屯、霧峰、東勢等地發出淹水警戒，各地也陸續傳出有積水狀況，北屯區有網友分享，...

開車連撞內湖路邊7輛汽機車！駕駛76歲婦稱夜晚天雨視線不佳

76歲張姓老婦今天晚間6時許駕駛自小客車，沿台北市內湖區環山路2段往東行駛，連撞路旁停放3輛汽車、4輛機車，無人受傷；張...

健行活動傳死亡意外…7旬男靠護欄休息突斷裂 墜5公尺溪中不治

新北市淡水區今天上午發生死亡意外，參加健行活動的70歲李男途中倚靠在木質圍欄上休息時，木圍欄突然斷裂，李男摔落5公尺下溪...

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

青蔥價格飆漲，產地每公斤已飆破300元，雲林縣二崙鄉82歲老農，辛苦種的青蔥一度被偷，不忍心血一再無辜受損，即偕同52歲...

高雄當鋪遭竊金飾、現金 警圍捕竊嫌被衝撞「連開4槍制伏」

高雄市鹽埕區府北路某當舖保險箱昨天傳出遭竊，警方獲報後鎖定翁姓男子、陳姓男子涉案，警方今下午圍捕時，陳男竟開車衝撞員警，...

