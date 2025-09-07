撞分隔島後衝對向車道！21歲男駕賓士車和接駁車對撞 釀2傷

21歲陳男晚間6時許駕駛賓士車行經新店區環河路時，不明原因撞上中央分隔島後衝入對向車道，再撞上對向48歲李女駕駛的台北市殯葬處接駁車，導致李女骨折、賓士車乘客18歲郭女擦挫傷，確切肇因仍待警方調查。

新店警方今晚6時許接獲報案，新店區環河路發生交通事故。警方到場經查21歲陳男駕駛賓士車沿環河路內側車道往台北方向行駛時，不明原因撞上分隔島後越入對向車道，此時對向48歲李女駕駛懷恩接駁專車行經，見狀閃避不及與賓士車發生碰撞。

巨大撞擊力導致接駁車左前車頭凹陷，駕駛李女受困車內骨折，送醫後無生命危險。賓士車駕駛陳男左腳扭傷並未送醫，車上的18歲乘客郭姓女子則擦挫傷送醫治療。警方對雙方駕駛進行酒測發現均未喝酒，初判疑因賓士車駕駛未注意車前狀況釀禍，確切肇責歸屬仍待釐清。