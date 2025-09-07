聽新聞
澎湖馬公出租套房飄異味…警消破門見「男屍發黑腫脹」已死亡多日
彰化縣楊姓男子去年5月隻身到澎湖縣馬公市打零工，入住治平路某出租套房，房屋管理人因楊男失聯4、5天，今天下午3時50分前往查看聞到異味報警；警消破門驚見楊倒臥房內，屍體發黑腫脹，已明顯死亡多日，將報請檢察官相驗，釐清死因。
馬公分局指出，今天下午接獲治平路出租套房管理人員通報，指楊姓房客（44歲）失聯4、5天，下午3時50分到場敲門無人回應，因房外飄散濃厚臭味，唯恐楊男發生不測報警。
警方會同消防員破門進屋，發現楊男倒臥房內，屍體已發黑腫脹流出屍水，已明顯死亡多時；隨後通知偵查隊及鑑識人員採證，初步勘驗現場未發現打鬥痕跡，將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。
據了解，楊男去年5月從彰化隻身到澎湖打零工，楊男的父親與女兒聞噩耗，悲慟不已，將搭明早班機至澎湖處理相關後續事宜。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
