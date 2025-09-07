健行活動傳死亡意外…7旬男靠護欄休息突斷裂 墜5公尺溪中不治

新北市淡水區今天上午發生死亡意外，參加健行活動的70歲李男途中倚靠在木質圍欄上休息時，木圍欄突然斷裂，李男摔落5公尺下溪中。救護人員到場發現李男已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，意外原因及責任歸屬仍待調查。

據了解，淡水區體育會今天上午舉辦「九九體育全民健康」健行活動，住在淡水的70歲李姓男子與親友報名參加，上午8時許在淡水國民運動中心前廣場集合出發，預計沿著公司田溪健行到折返點，再返回淡水國民運動中心前廣場。

李男健行途中依靠在溪邊木質圍欄邊休息時，木質圍欄不明原因突然斷裂，李當場墜落到5公尺下的公司田溪，目擊民眾及親友趕緊報警。消防人員到場將李男救上岸，李男已無生命徵象，經送往淡水馬偕急救後仍因傷重宣告不治。目前警方已展開調查並報請檢察官相驗，釐清意外原因及責任歸屬。