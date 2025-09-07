快訊

高雄當鋪遭竊金飾、現金 警圍捕竊嫌被衝撞「連開4槍制伏」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鹽埕區府北路某當舖保險箱昨天傳出遭竊，警方獲報後鎖定翁姓男子、陳姓男子涉案，警方今下午圍捕時，陳男竟開車衝撞員警，警方朝引擎、前輪共射擊4槍，並破窗逮捕陳嫌，依竊盜、妨害公務等罪移送法辦。

鹽埕警分局指出，昨早上6時許接獲報案，稱鹽埕區府北路某當舖保險箱遭竊，經查損失現金、黃金、鑽石、手錶等物品，共損失36萬元，警方成立專案小組偵辦。

專案小組調閱監視器，鎖定28歲翁姓男子及26歲陳姓男子涉有重嫌，警方於昨下午5時許於三民區將翁嫌查緝到案。

專案小組今天再追緝在逃陳嫌，今下午15時許，掌握陳嫌駕駛轎車至鳳山區博愛路，駕駛偵防車圍捕包抄，不料，陳嫌不僅拒捕，竟還駕車前後衝撞警車，並企圖衝撞現場員警。

員警緊急開槍朝陳嫌車輛前輪射擊二槍，不料陳嫌仍持續衝撞，員警見狀再持槍朝引擎射擊，制止陳男衝撞，最後持破窗器破窗後逮捕陳嫌，現場無人受傷。

陳男車上起獲長槍一把，他自稱為空氣長槍，是否有殺傷力待鑑識人員查證中，另在他身上查獲現金，部分金飾、鑽石疑遭變賣，警方持續追查贓物下落，全案竊盜及妨害公務等罪嫌移送臺灣高雄地檢署偵辦。

警方圍捕時陳男開車衝撞，警方連開多槍制止，順利逮捕陳嫌。記者張議晨／翻攝
警方圍捕時陳男開車衝撞，警方連開多槍制止，順利逮捕陳嫌。記者張議晨／翻攝
警方逮捕陳嫌。記者張議晨／翻攝
警方逮捕陳嫌。記者張議晨／翻攝

