轎車、機車苗栗路口相撞！機車壓在轎車頭下 騎士噴飛受輕傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮苗50線、舊社4鄰閃光號誌路口，昨天發生一輛轎車、一輛機車相撞事故，騎士被噴飛在空中翻轉一圈受輕傷，機車被壓在轎車頭下，場景讓人觸目心驚，詳細肇事原因仍待釐清。

通霄警察分局山腳派出所昨天上午5點51分接獲報案，苑裡鎮苗50線與舊社4鄰路口發生交通事故，警方到現場，初步調查，車禍路口閃光號誌，31歲陳姓男子駕駛轎車，自舊社4鄰旁道路由北往南行駛，與張姓男子（39歲）騎乘機車沿苗50線由西往東直行時發生碰撞。

張男受到撞擊，越過轎車頭在半空中翻轉一因落地後滑行至路旁，身體擦挫傷，送醫並無大礙，張與陳男警方檢測均無酒精反應，詳細肇事原因仍待釐清，警方呼籲，民眾行經交岔路口務必減速慢行，並遵守交通規則，依規定停讓，以確保自身及他人用路安全，共同營造良好交通環境。

苗栗縣苑裡鎮苗50線、舊社4鄰閃光號誌路口，昨天發生一輛轎車、一輛機車相撞事故，騎士被噴飛在空中翻轉一圈受輕傷，機車被壓在轎車頭下。圖／通霄警察分局提供
苗栗縣苑裡鎮苗50線、舊社4鄰閃光號誌路口，昨天發生一輛轎車、一輛機車相撞事故，騎士被噴飛在空中翻轉一圈受輕傷，機車被壓在轎車頭下。圖／通霄警察分局提供
苗栗縣苑裡鎮苗50線、舊社4鄰閃光號誌路口，昨天發生一輛轎車、一輛機車相撞事故，騎士被噴飛在空中翻轉一圈受輕傷，機車被壓在轎車頭下。圖／通霄警察分局提供
苗栗縣苑裡鎮苗50線、舊社4鄰閃光號誌路口，昨天發生一輛轎車、一輛機車相撞事故，騎士被噴飛在空中翻轉一圈受輕傷，機車被壓在轎車頭下。圖／通霄警察分局提供

