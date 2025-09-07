台中潭子路中男子蹲下「作法」駕駛嚇壞 警方：酒醉男指揮交通

台中市一名男子，今天下午在潭子區崇德路和雅潭路口，蹲地喃喃自語，還有揮舞手勢，嚇壞駕駛。有人說，他常出現附近路口應是喝醉，在路旁或路口「作法」很危險，有網友留言「七月半，不怕被車撞、捉交替，厲害了」；大雅警分局表示，員警到場時，男子已站路邊未影響交通。

大雅警分局表示，今天下午2時40分接獲民眾報案，在潭子區崇德路四段與雅潭路口前，有一名男子無故在路口指揮交通。

分局員警獲報後，立即派員趕赴現場，經查，員警到場發現是酒醉民眾56歲林姓男子在路邊獨自站立且自言自語，尚無妨害來往交通情事。

大雅分局呼籲，民眾若發現有異常情況，應立即撥打110報案，由警方到場協助；同時提醒駕駛人行經路口時務必減速慢行，注意周邊狀況，以共同維護道路交通安全。

熱心民眾今天下午在台中市潭子區崇德路和雅潭路口看到危險畫面，在地方社群臉書PO文和圖提醒大家，有位詭異男子在路中間，請提大家行車注意安全；有網友說，這名男子蹲在路中，喃喃自語，手在揮舞狀似作法，詭異可怕。