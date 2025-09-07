竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

青蔥價格飆漲，產地每公斤已飆破300元，雲林縣二崙鄉82歲老農，辛苦種的青蔥一度被偷，不忍心血一再無辜受損，即偕同52歲的兒子夜宿田邊10多天，今天凌晨又發現可疑的人出現蔥田附近徘徊，老農無奈請求能有菜商買主早日購買，免得老人家天天提心吊膽辛苦守田。

7月接連強風暴雨，席捲雲林農作，各項農產受損減產，青蔥價格也一路飆升，最高一度飆到每公斤500元，到目前仍維持約300元，創近年來新高，雲林縣二崙鄉庄西村的82歲的陳姓老農，所種的青蔥均可收成，但因價高苦無買主。

10多天前深夜一大片青蔥被人偷竊拔走，另有約1.1分地蔥田則剛成熟，為避免小偷再光顧，他每晚開著小貨車到田邊夜宿守，其52歲兒子不忍父親日夜操勞，也陪老父守田，父子輪流守夜，車斗只簡單鋪塑膠板，頂一把遮陽傘，連3餐、服藥都在車上解決，寸步不離。

老農的兒子說，父親有糖尿病、高血壓，為了顧田10天來沒能好好吃藥，連年邁行動不便的母親也不放心，三不五時來田裡幫忙守田，一家人壓力很大。

他說，第1次被偷有報警，也依警方建議裝了監視器，警方也都有來巡邏，昨晚9點到今天凌晨，警方來巡過，沒想到凌晨2點多來了一群人，其中好像有外籍移工，騎著機車在蔥田附近徘徊，有人拿手電筒、有人甚還帶有望遠鏡，他趕緊站到田邊示警，才沒人敢靠近。

老農也說，天天守田實在很累，很想趕快賣出，但菜商開價落差太大，沒能成交，希望能有超商或物流能來收購，好讓他不必再守夜餵蚊子。老農的妻子不忍老公辛苦守田，今天向縣議員李明哲陳情，請求協助。

李明哲今天到田裡了解，看到老人家徹夜守田，也感心疼，並怒斥明知有人守夜，還如此明目張膽，想以人多奪取，這不是偷竊，是強盜！他除請警方加強查緝，也籲請好心盤商或超商能幫老農完成收購心願。