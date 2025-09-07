桃園市一名女子日前在路邊撿到3條金條，總價值近千萬元，卻未依規定交由警方處理。圖：截自freepik

桃園市一名女子日前在路邊撿到3條金條，總價值近千萬元，卻未依規定交由警方處理，而是直接帶回家中。失主報案後警方也馬上找到該女子，她雖稱以為金條是假的，打算健身後再與家人一起轉交給警方，但桃園地方法院審理後不採信其說詞，認為其行為已構成侵占，依法判處1萬2000元罰金，得以勞役12日替代，金條也已全數返還給失主，全案仍可上訴。

據判決書記載，該女子今(114)年5月間行經桃園市某處巷口時，發現地上遺落3條金條，當時估算價值高達995萬元。她未在現場等候，也未尋求附近店家協助，反而將金條帶回家中。失主發現金條不見後報警處理，警方調閱監視器後迅速查出女子身分。面對調查，女子表示誤以為金條為假貨，才會先帶回家中放置，並稱原打算與家人一同前往警局交還，但當時因安排健身行程而延誤。不過，檢方認為，若真有歸還意圖，應選擇在原地等候、交由店家協助，或立刻送交警方，而非擅自帶走，行為顯然違反一般社會常情。

桃園法院審酌後指出，女子缺乏對他人財產的基本尊重，行為應予以譴責，雖最終金條已全數歸還失主，仍依《刑法》侵占離本人持有之物罪，判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日，全案仍可上訴。

本文章來自《桃園電子報》。原文：巷口撿「近千萬」金條卻帶回家？桃園女竟稱以為假的 判決曝光