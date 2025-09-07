快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

巷口撿「近千萬」金條卻帶回家？桃園女竟稱以為假的 判決曝光

桃園電子報／ 桃園電子報

55833
桃園市一名女子日前在路邊撿到3條金條，總價值近千萬元，卻未依規定交由警方處理。圖：截自freepik

桃園市一名女子日前在路邊撿到3條金條，總價值近千萬元，卻未依規定交由警方處理，而是直接帶回家中。失主報案後警方也馬上找到該女子，她雖稱以為金條是假的，打算健身後再與家人一起轉交給警方，但桃園地方法院審理後不採信其說詞，認為其行為已構成侵占，依法判處1萬2000元罰金，得以勞役12日替代，金條也已全數返還給失主，全案仍可上訴。

據判決書記載，該女子今(114)年5月間行經桃園市某處巷口時，發現地上遺落3條金條，當時估算價值高達995萬元。她未在現場等候，也未尋求附近店家協助，反而將金條帶回家中。失主發現金條不見後報警處理，警方調閱監視器後迅速查出女子身分。面對調查，女子表示誤以為金條為假貨，才會先帶回家中放置，並稱原打算與家人一同前往警局交還，但當時因安排健身行程而延誤。不過，檢方認為，若真有歸還意圖，應選擇在原地等候、交由店家協助，或立刻送交警方，而非擅自帶走，行為顯然違反一般社會常情。

桃園法院審酌後指出，女子缺乏對他人財產的基本尊重，行為應予以譴責，雖最終金條已全數歸還失主，仍依《刑法》侵占離本人持有之物罪，判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日，全案仍可上訴。

本文章來自《桃園電子報》。原文：巷口撿「近千萬」金條卻帶回家？桃園女竟稱以為假的 判決曝光

延伸閱讀：

  1. 婦產科診所被控接生環境不佳、沒戴手套 桃園衛生局稽查結果出爐
  2. 桃市圖陪你夏日暢遊書海「閱讀開箱」9大活動搶先看

桃園 失主 侵占 衛生局

延伸閱讀

桃園學生減重計畫再升級 今年將擴大全市校際PK

「桃園之光」齊聚藝文廣場！ 體育展演＋電競對決嗨翻國民體育日

桃園普渡大廟各顯特色 景福宮精靈小桃子花車首亮相

桃園龜山警鐵腕出擊 周末夜查獲噪音改裝車與詐騙車手

相關新聞

疑起步時不慎打滑…瑪莎拉蒂衝撞路旁3車 再撞YouBike樁「車頭慘毀」

30歲劉姓男子今下午2時許駕駛瑪莎拉蒂Ghibli轎車，在台北市內湖區成功路5段衝撞路旁停放3輛自小客車，再衝上人行道，...

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

青蔥價格飆漲，產地每公斤已飆破300元，雲林縣二崙鄉82歲老農，辛苦種的青蔥一度被偷，不忍心血一再無辜受損，即偕同52歲...

高雄台積電外圍廠區發現未爆彈 八軍團：早期遺留的炸彈鏽蝕殘體

高雄楠梓產業園區興建中的台積電廠區外圍的中油桶槽區，今天近午時分，市府新工處包商進行整治開挖過程中發現一枚未爆彈，市府通...

三重聯結車載鋼梁突脫落 側翻重砸路面驚險瞬間曝光

新北市三重區今天上午發生鋼梁掉落意外。1輛聯結車載運15公尺長的大型鋼梁，行經三重區吉祥街與集賢路口時，鋼梁不明原因突然...

巷口撿「近千萬」金條卻帶回家？桃園女竟稱以為假的 判決曝光

桃園市一名女子日前在路邊撿到3條金條，總價值近千萬元，卻未依規定交由警方處理，而是直接帶回家中…

中壢小客車自撞矮牆側翻！擋風玻璃全毀 一家四口慘受傷 

桃園市中壢區今(7)日中午12時40分許，一名28歲顧姓男子駕駛自小客車左轉志廣路263巷口時，不慎自撞路旁矮牆翻覆…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。